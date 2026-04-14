Oposición califica como "regresivo" el proyecto de reforma tributaria del Gobierno

En medio del debate en el Congreso por el denominado "Plan de Reconstrucción Nacional" del Gobierno, asociado a la reforma tributaria, parlamentarios de oposición manifestaron reparos a la iniciativa, advirtiendo diferencias de cara a su votación en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Desde la bancada del Partido Socialista, el diputado César Valenzuela sostuvo que "nadie que se haga llamar de oposición puede aprobar una reforma tributaria regresiva", marcando distancia frente al contenido del proyecto.

En la misma línea, su par Nelson Venegas (PS) advirtió que estarán "vigilantes" durante la tramitación y afirmó que no aceptarán un "pirquineo de votos" por parte del Ejecutivo para lograr su aprobación.

Desde la DC, el diputado Álvaro Ortiz comentó que "cuando se le pide por parte del gobierno bajar en un 3 por ciento el gasto fiscal a cada uno de los ministerios para recaudar fondos, pero por otro lado vamos a dejar de recibir 1.800 millones de dólares, entonces estamos frente a un dilema. Esperamos que lo que proponga mañana el Presidente nosotros lo podamos acoger como bancada y actuar en consecuencia".

Juan Marcelo Valenzuela, jefe de bancada del PDG, recordó que "los votos del Partido de la Gente son fundamentales para darle validez ciudadana. Si ellos pretenden darle dinamismo a la economía y crecer, le vamos a permitir a los emprendedores que puedan reinvertir sus utilidades siempre y cuando generen trabajos dignos, de buen nivel, a la clase media y pongan dinero en su bolsillo. Si ese es el objetivo, el impuesto corporativo queda muy lejos para la clase media".

Raúl Soto (PPD) enfatizó que "como bancada PPD e independientes jamás vamos a renunciar a dialogar. Hoy nos vamos a reunir con el ministro José García Ruminot y al mismo tiempo le vamos a señalar que por ahora para nosotros es una línea roja la rebaja de impuestos a los más ricos y la reintegración tributaria".

Por su parte, el presidente de la Cámara, el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, planteó que la propuesta "no solo considera una rebaja de impuestos a grandes empresas, sino también una norma de invariabilidad tributaria por un período de entre 15 y 20 años".

En ese contexto, enfatizó la necesidad de que el proyecto cuente con un respaldo amplio: señaló que es importante que no sea aprobado "por uno o dos votos", sino con mayor holgura.

En paralelo, el propio Alessandri introdujo un matiz respecto de lo planteado previamente por la vocera de Gobierno, al indicar que el Presidente José Antonio Kast pagará el almuerzo ofrecido a excompañeros de universidad en La Moneda, pese a que anteriormente se había señalado que la actividad fue financiada con recursos propios.

Todo esto ocurre en una jornada en que la Sala de la Cámara votará, además, un proyecto que busca autorizar la construcción de un monumento en honor al expresidente Sebastián Piñera.