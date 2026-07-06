Libertarios tensionan al oficialismo tras descartar ingreso al Gobierno

El comité político ampliado del oficialismo estuvo marcado este lunes por el debate sobre el rol del Partido Nacional Libertario en el bloque que respalda al Gobierno.

La discusión se abrió luego de que el presidente de la colectividad, Johannes Kaiser, rechazara durante el fin de semana la posibilidad de que sus filas asumieran cargos en la administración de José Antonio Kast, pese a las presiones de sectores de Chile Vamos para ampliar la base de Gobierno.

El senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, cuestionó esa definición, "No se puede querer ser oposición y a la vez amigo del Gobierno. En un régimen presidencial, o se es oposición o se es Gobierno".

"Para acciones efectivas de Gobierno (...) sirve cuando tú te coordinas desde el Gobierno. No hay esta cosa intermedia que yo creo que es cómoda, pero de verdad que no sirve", aseguró Cruz-Coke.

Desde el Partido Republicano, el diputado Leandro Kunstmann defendió la posición de los libertarios y sostuvo que la colectividad "está en la libertad de hacer y decir lo que estime conveniente".

"Nosotros creemos que, a pesar de no tener funcionarios en el Gobierno, han sido lo suficientemente leales con poder apoyar lo que realmente es bueno para el país", señaló el legislador.

En medio de las tensiones oficialistas, el Presidente José Antonio Kast convocó para este martes, a las 20:00 horas, a parlamentarios republicanos a una reunión en Cerro Castillo.

Durante esta semana también debería concretarse el turno de Renovación Nacional, como parte de la ronda de encuentros que encabeza el Mandatario con los partidos que sustentan al Ejecutivo.