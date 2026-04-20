Contraloría detalló lista de municipios que malgastaron en celebraciones injustificadas

La Contraloría General de la República detalló el listado de los municipios -más de 100- que en 2024 y 2025 incurrieron en gastos en celebraciones no justificadas.

A inicios de mes, el organismo había alertado sobre alcaldías que "gastaron más recursos en celebraciones que en asistencia social a personas", y este lunes -"ante consultas de autoridades edilicias"- profundizó en los hallazgos.

Explicó que el informe en cuestión hizo un "análisis comparativo entre gasto de fondos públicos en celebraciones versus gasto social en personas naturales", e incluyó "otras fiestas que no tienen justificación normativa, cultural o de desarrollo comunal", como exige la Ley 18.695.

Dentro de éstas figuran festejos como "Halloween, el Día de la Sonrisa y el Día de la Primavera, entre otras".

El ente contralor enfatizó que "excluyó del análisis diversas festividades reconocidas por la ley, como también otras fiestas que son transversales o representativas de cada zona geográfica y que generan actividad económica y turismo en las comunas, como fiestas costumbristas y folclóricas, celebraciones de Año Nuevo y festividades veraniegas".

2024: 118 municipios superaron el gasto promedio

El ente contralor expuso que 118 municipios superaron en 2024 el gasto promedio nacional de 51 millones de pesos en celebraciones no justificadas normativamente.

Las cinco municipalidades que encabezan el ranking son: Vitacura, con 543 millones; Alto Hospicio, con 401 millones; Padre Las Casas, con 390; Valparaíso, con 290, y La Unión, 265 millones de pesos.

En el último lugar, se encuentran -de forma ascendente- las municipalidades de Curicó, Ninhue, Macul y Lago Ranco, todas con 51 millones de pesos.

2025: 104 municipalidades superaron el gasto promedio

En tanto, en 2025,104 municipios superaron el promedio nacional de 38 millones de pesos en celebraciones no justificadas.

En primer lugar se ubicó la Municipalidad de Copiapó, con 338 millones de pesos; seguida por Coquimbo, con 293 millones; Antofagasta, con 275; Iquique, con 260, y Providencia, con 231 millones de pesos.

En los últimos lugares, se encuentran -de forma ascendente-, Río Claro, Longaví, Coelemu y Ninhue, con 38 millones.