Sujeto mató a puñaladas a un hombre en situación de calle en Ñuñoa

Carabineros detuvo a un sujeto que, poco antes, se enfrascó en una riña con un hombre en situación de calle y lo apuñaló hasta matarlo, en plena vía pública de la comuna de Ñuñoa.

El hecho ocurrió cerca de las 22:00 horas del jueves, en la esquina de Irarrázaval con General Bustamante, sector donde la víctima era conocida por vender plumillas para vehículos.

Funcionarios municipales alertaron a la policía sobre la pelea y, posteriormente, informaron la llegada de personal SAMU al lugar, ya que "este sujeto se encontraba fallecido en el lugar producto de dos heridas cortopunzantes: una en el tórax y la otra en el sector del cuello", detalló el teniente Kevin Baeza.

El uniformado acotó que, "a raíz de testigos de los hechos, personal de la SIP de la 33ª Comisaría de Ñuñoa logró la detención de este sujeto, que se encontraba en su domicilio, el cual fue señalado por los mismos testigos" y se encuentra cerca del sitio del suceso.

Por último, Baeza aclaró que "el victimario no es persona de situación calle: es una persona adulta, con antecedentes (pero) nada pendiente".