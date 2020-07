Formalizaron a 2 ex funcionarios de Providencia por malversación de 6.925 millones de pesos

Ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago fueron formalizados por el delito de malversación de caudales públicos entre 2014 y 2016 Jaime Brito, ex director de Finanzas de la Corporación de Desarrollo Social de la Municipalidad de Providencia; y Mariano Rozenzvaig, ex director de Educación de Providencia, ambos funcionarios de la administración de la ex alcaldesa Josefa Errázuriz.

Brito fue considerado "un peligro para seguridad de la sociedad", por lo que quedó en prisión preventiva durante los 180 días fijados para la investigación de la Fiscalía. Rozenzvaig, en tanto, no quedó sometido a ninguna medida cautelar, pues está fuera de Chile.

Mariano Rozenzvaig -ahora con militancia suspendida- es uno de los fundadores de Revolución Democrática (RD) y fue parte del grupo de este movimiento que asumió diversos cargos en Providencia tras el triunfo de Errázuriz en 2012.

La alcaldía de Providencia que encabeza Evelyn Matthei argumenta que una auditoría de KPMG detectó la existencia de un déficit de 6.925 millones de pesos en la Corporación de Desarrollo Social de Providencia.

"Las mayores pérdidas se concentraron en las áreas de Administración, con 2.968 millones de pesos; Educación, con 2.792 millones de pesos; y Salud, con 1.164 millones de pesos", explica el municipio.

Matthei aseguró que "justamente el dinero que era para los niños más vulnerables se destinó a fiestas, a vinos, a paseos, a gift cards; eso es intolerable y por eso que agradezco y celebro que la justicia esté tomando esto muy enserio, porque si nosotros no condenamos en forma brutal este tipo de hechos, no vamos a tener nunca una sociedad más justa".

Un tercer querellado por Providencia, Enrique Martínez, ex secretario general de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, será formalizado en septiembre, por petición de su defensa.

La comuna también presentó una querella por malversación de caudales públicos culposo, por no haber fiscalizado, en contra de la ex alcaldesa Errázuriz, en su calidad de presidenta del Directorio de la corporación.