Gobierno y alcaldes oficialistas impulsan "ley corta" de seguridad municipal
La subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, anunció el inicio de "una coordinación importante para poder trabajar los reglamentos".
El alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, presidente de Amuch, manifestó su apoyo a la propuesta del Gobierno de eliminar el pago de contribuciones a los adultos mayores.
"Había una forma de trabajar la seguridad estandarizada sin considerar la realidad de cada una de las localidades", reconoció la subsecretaria Quintana.