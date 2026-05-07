Gobierno y alcaldes oficialistas impulsan "ley corta" de seguridad municipal

El Gobierno se reunió este jueves con alcaldes oficialistas para impulsar una nueva ley "corta de seguridad" municipal, en el marco del encuentro anual de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), celebrado en La Moneda.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, señaló -tras la cita- que "existían dificultades respecto de los reglamentos que se habían ingresado, fundamentalmente en términos de que no habían sido escuchadas las municipalidades respecto de sus requerimientos".

"Había una forma de trabajar la seguridad estandarizada sin considerar la realidad de cada una de las localidades", reconoció

En ese sentido, la autoridad anunció el inicio de "una coordinación también importante con las municipalidades para poder trabajar los reglamentos y, eventualmente, también trabajar en una 'ley corta' de seguridad de las municipalidades para poder generar una mejor robustez y legislación que permita que la seguridad municipal sea la primera línea de seguridad con la cual el Estado responde".

El alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, presidente de la Amuch, manifestó su apoyo a la propuesta del Gobierno de eliminar el pago de contribuciones a los adultos mayores.

"Lo más importante es avanzar en eliminar este impuesto territorial, ya que se asimila al pago de un arriendo de por vida por una propiedad que ya está pagada", aseguró.