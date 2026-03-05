Ñuñoa: Funcionario condenado por manejar ebrio renunció y Sichel lo recontrató altiro

Una inusual controversia estalló esta semana al interior de la Municipalidad de Nuñoa, y tiene al alcalde Sebastián Sichel (independiente cercano a Chile Vamos) peleando en redes sociales y en medios de comunicación con un concejal frenteamplista a propósito de uno de sus principales asesores: Tomás Fuentes (Renovación Nacional).

Fuentes era hasta el miércoles administrador municipal, pero renunció tras conocerse que en marzo del 2025 fue condenado a 41 días de prisión por haber conducido ebrio.

Aunque su dimisión fue celebrada por el edil Andrés Argandoña, Sichel optó por recontratarlo de inmediato, ahora bajo el cargo de director de Desarrollo Comunitario.

El excandidato presidencial dio a entender que la salida buscó evitar una destitución, argumentó que la condena obedece a hechos anteriores al ejercicio de su función municipal y que, en cualquier caso, "hace bien su trabajo en Ñuñoa".

En conversación con Cooperativa, Fuentes defendió la estrategia adoptada y anunció que se querellará contra Andrés Argandoña, que lo ha acusado de estar inhabilitado para cargos públicos.

"La sanción era pecuniaria y la pagué el día que estuve en el tribunal. (A ello se sumaban) 12 meses firmando -que me queda un puro mes- y 41 días de suspensión. Pero el proceso no terminó ahí: yo me defendí y apelé; dije en la Corte de Apelaciones que soy padre de familia, y me fue mal. (Pero después de eso) apelé a la Corte Suprema", recapituló.

"Nunca he obrado mal y yo perfectamente podría seguir siendo administrador municipal; si a mí no me han pedido la renuncia. No estoy inhabilitado de ejercer un cargo público, como dice el concejal Argandoña falsamente, erróneamente, razón por la cual me voy a querellar", sostuvo.

El aludido edil, reaccionando en Twitter a la noticia de la recontratación, manifestó: "Increíble... una vergüenza".