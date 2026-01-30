Poduje explica su polémica advertencia contra ecologistas: "Tenemos que hacer cortafuegos"

El futuro ministro de Vivienda de Kast, Iván Poduje, explicó esta jornada la polémica advertencia que hizo a quienes "le dan más importancia a los árboles que a las personas" en los proyectos habitacionales y de reconstrucción.

La declaración la hizo el jueves durante el seminario "En tiempos de resiliencia y reconstrucción", organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades y la Universidad del Biobío. Allí, Poduje criticó la paralización de proyectos por flora, fauna y hallazgos arqueológicos, lo que provocó un tenso cruce con un académico de la casa de estudios.

En dicho intercambio, el próximo titular de Vivienda afirmó que usarán "la ley de catástrofes" para que no ocurra dicha paralización y avisó que, en lo que se refiere a reconstrucciones en zona de riesgo, "si le dan más importancia a los árboles que a las personas, a ustedes los vamos a enfrentar y nos vamos a ir a juicio si es necesario".

En este contexto, Poduje abordó nuevamente sus dichos y los explicó durante su visita a Lirquén, una de las zonas más afectadas por los siniestros en el Biobío: "El Gran Concepción está rodeado de árboles y bosques, y lo que nos ha pasado otras veces es que entran a la zona urbana", afirmó.

"Entonces, para proteger a las familias -a las que vamos a hacer la construcción-, vamos a cortar esos árboles, porque suponen un riesgo", indicó.

"Lo que yo decía es que, si alguien se puede oponer en el punto de vista ecológico, nosotros no podemos dejar de cortar árboles si es que pone en riesgo a la familia", enfatizó Poduje.

"Acá tuvimos un incendio devastador con fallecidos y tenemos que hacer los cortafuegos. Y si aparece una persona que encuentra un valor ecológico en un pino, en un eucalipto o en el árbol que sea, tenemos la facultad del estado de emergencia para salvar la vida de las personas, que es la prioridad", agregó el futuro ministro de Vivienda.

La reacción del Gobierno

La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, expresó su molestia por las declaraciones de Poduje y afirmó que el desarrollo del país "no puede plantearse en desmedro del medioambiente ni de lo social".

A su juicio, basar la discusión de políticas públicas en "caricaturas" no contribuye a un debate serio ni productivo, subrayando que ambas dimensiones deben avanzar de manera conjunta, tal como "se ha intentado hacer durante los últimos cuatro años y espera que continúe en el futuro".

En tanto, el actual ministro de Vivienda, Carlos Montes, evitó polemizar sobre las reiteradas críticas que Poduje ha emitido contra la reconstrucción en la Quinta Región tras el megaincendio de febrero de 2024: "Hemos tratado no construir nuesta identidad a partir de sacarle la mugre a otros, diciendo que todo está mal".

"Pero no quiero transformar esto en dimes y diretes. Lo que sí creo es que tenemos que entender que las normas existentes no son porque la gente de antes no suelen pensar las cosas", sostuvo.