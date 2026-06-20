Carmona respaldó demandas de deudores del CAE: "La educación no puede ser una trampa ni una condena perpetua"

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, manifestó su respaldo a las organizaciones de deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) y aseguró que el movimiento puede convertirse en un referente para otras personas afectadas por deudas.

Durante la conmemoración de los 114 años del colectivo, Carmona cuestionó el sistema de financiamiento de la educación superior y aseguró que durante años el CAE fue presentado como una "herramienta de movilidad social", que terminó afectando económicamente a las familias.

"Hemos conocido denuncias de cuentas bancarias vaciadas por embargos asociados a las deudas del CAE. La educación no puede ser una trampa ni una condena perpetua", señaló.

Además, sobre las demandas de los afectados por embargos, dijo respaldar "las gestiones que lleva adelante un sector importante de los deudores del CAE (...) La organización de estos deudores será referencia para los deudores en general, atrapados por los intereses y multas abusivas", añadió Carmona.

Investigación por caso de niños haitianos

El presidente del PC, también se refirió al caso de los niños haitianos trasladados a Chile cuyo paradero es revisado por distintas instituciones del Estado, instancia en la que exigió una investigación "exhaustiva, profundamente humanitaria y con plena transparencia de información".

Asimismo, vinculó este episodio con el trabajo de organizaciones que han investigado los casos de niños robados durante la dictadura, destacando la labor de agrupaciones que han permitido el reencuentro entre madres e hijos separados hace décadas.

"Este hecho que cursa sobre estos niños y niñas haitianos eleva la valoración que tenemos sobre la organización de hijos y madres del silencio, que han reunido ya a centenares de hijas e hijos que fueron robados en dictadura y que se han reencontrado con sus madres desde hace muy poco", sostuvo.

En el plano internacional, Carmona llamó a impulsar una campaña nacional de solidaridad con Cuba, calificando el embargo que enfrenta la isla como "un intento de genocidio" y "un crimen de lesa humanidad". En esa línea, anunció que el Partido Comunista promoverá un movimiento para exigir que el Estado chileno adopte una posición acorde con el derecho internacional.