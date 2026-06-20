Estación Central localizó a otros 30 niños haitianos en operativo municipal

La Municipalidad de Estación Central informó este sábado el hallazgo de otros 30 niños y niñas de nacionalidad haitiana en distintos puntos de la comuna, quienes se encuentran en "buenas condiciones" y actualmente están escolarizados junto a sus familias.

El alcalde de la comuna, Felipe Muñoz, explicó que el operativo se realizó durante la mañana mediante el trabajo coordinado de la Oficina Local de la Niñez, la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) y la Dirección de Seguridad Pública. Los equipos recorrieron domicilios incluidos en un listado entregado por el Gobierno.

"Podemos decir que hemos encontrado 30 niños y niñas en buenas condiciones. Niños que están escolarizados y que están junto a sus padres", señaló el jefe comunal para T13.

El hallazgo se suma a otros siete menores ubicados previamente en la comuna, esto en el marco de un operativo nacional de verificación de domicilios que se inició tras un informe de la Contraloría General de la República, que advirtió irregularidades en el ingreso de menores haitianos al país bajo procesos de reunificación familiar.

En ese contexto, el municipio ha trabajado a partir de listados enviados por la Subsecretaría de la Niñez y el Servicio Nacional de Migraciones, los que han sido verificados en terreno por equipos locales en distintas comunas del país.

"A nosotros lo que nos toca desde el Municipio es poder corroborar esta lista (...) para poder verificar que estos datos conforme a si se realizó la unificación familiar que estaba preparada desde un inicio", indicó el alcalde.

Sin embargo, la autoridad comunal advirtió que el trabajo no está cerrado, ya que en varios domicilios visitados no se logró ubicar a todos los menores buscados. "Vamos a tener que volver quizá con Carabineros", señaló Muñoz, quien además no descartó que la cifra de niños ubicados pueda aumentar en las próximas horas.

El alcalde añadió que el despliegue ha involucrado a más de 30 funcionarios municipales en distintos sectores de la comuna y que el objetivo del operativo es confirmar la información administrativa y la situación de cada menor.

El caso forma parte de una investigación más amplia a nivel nacional, que ha abierto alertas sobre el paradero de cientos de menores haitianos ingresados al país bajo distintas modalidades de reunificación familiar, y que hoy son objeto de revisión por parte de distintas instituciones del Estado.