Daniel Jadue se disculpó con Bachelet tras polémica por informe sobre Venezuela

El alcalde comunista de Recoleta, Daniel Jadue, reveló que se comunicó con la ex Presidenta Michelle Bachelet para ofrecerle disculpas por las críticas que le formuló a propósito de su informe ONU sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.

"Es inaceptable que el informe de Bachelet no diga nada de los intentos de golpe que ella apoyó. Es inaceptable que un informe no hable de toda la violencia de la oposición, que no mencione el castigo colectivo al cual está siendo sometido el pueblo venezolano desde el exterior, por las sanciones económicas", dijo Jadue en una entrevista publicada el domingo por La Tercera.

El jefe comunal sostuvo en dicha ocasión que en el informe "se han entregado generalidades, lo que es muy consistente con la historia de Bachelet y su posición respecto de Venezuela. Ella apoyó el golpe, apoyó la intervención, apoyó la invalidación preventiva de las elecciones. Nunca la he visto condenar nada de esto".

