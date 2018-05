El "jaque mate" de Camila Vallejo: Mostró su "nuevo auto", el más caro del mercado

Desde hace ya un tiempo la diputada comunista Camila Vallejo se toma con humor la publicación en redes sociales que, cada cierto tiempo, vuelve a hacerse viral: La compra de un famoso Audi de 49 millones de pesos.

En marzo de 2016, la ex dirigenta estudiantil enfrentó los mitos sobre su padre, su auto y las dietas parlamentarias. Cuando se refirió al vehículo, en particular, comentó: "No tengo nada en contra de quienes compran esos autos, porque imagino que ellos lo habrán pagado con el producto de su trabajo, pero no es un automóvil de mi gusto siquiera".

La publicación del supuesto Audio que se viraliza cada cierto tiempo.

En agosto del año pasado, Vallejo confirmó en redes sociales que por fin había andado en un Audi, pero éste fue construido por estudiantes de un colegio de La Florida.

Y este fin de semana volvió a reírse a costa de una imagen que jugó con el alto costo de las paltas. La diputada confirmó: "Ahora sí tengo el auto más caro del mercado".