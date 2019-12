Hugo Gutiérrez y los dibujos sobre Piñera: "No estoy incitando a nada"

El diputado comunista Hugo Gutiérrez se defendió frente al repudio generalizado que provocó su publicación, en Twitter, de supuestos dibujos infantiles con el símbolo de la hoz y el martillo, con el mensaje "que muera Piñera" y con una caricatura de él mismo disparándole al Presidente de la República.

El dibujo recalca la condición de "honorable" del abogado del PC, y lo muestra disparando al Presidente.

Según informó el propio parlamentario en la red social, los dibujos surgieron de "la tradicional fiesta navideña de la familia Comunista en #Iquique", a la que "el viejo pascuero no pudo venir, (ya que) está preso por andar encapuchado!".

Tradicional fiesta navideña de la familia Comunista en #Iquique, golosinas, regalos, dibujos y caritas pintadas... el viejo pascuero no pudo venir, está preso por andar encapuchado! pic.twitter.com/EzyYJLVSAJ — Hugo Gutiérrez (@Hugo_Gutierrez_) 26 de diciembre de 2019

Su posteo generó amplias críticas en el mundo político, pero también de la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quien señaló que dichos "dibujos no tienen nada de infantil", que la situación es "preocupante" y que pedirá antecedentes por esta flagrante "vulneración de derechos" de los menores involucrados.

Gracias por la información, efectivamente los dibujos son preocupantes y pediremos los antecedentes para poder ver la situación de esos niños, sl2 — Patty Muñoz García (@Pa__tty) 27 de diciembre de 2019

Increíble! dibujos no tienen nada d infantil, x el contrario, exhiben violencia q evidencia vulneración a d° d esos niños, sea xq se les hace dibujar eso o xq alguien está haciendo q vean en la violencia una forma d relación válida, denunciaremos a TF xa q se determinen hechos! — Patty Muñoz García (@Pa__tty) 27 de diciembre de 2019

"Que pida antecedentes, (pero) debería estar preocupada de la razón de por qué un niño hace esos dibujos.... Muchos vienen de familias con ejecutados políticos, de desaparecidos", dijo Gutiérrez, para agregar, a renglón seguido, que "sería interesante que el Estado mostrara preocupación por esos nietos de la dictadura".

"Yo no los motivé"

El parlamentario habló con La Segunda y respondió también a las críticas de la ministra vocera, Karla Rubilar, quien lo acusó de "incentivar el odio".

Cuando lanzamos ayer la campaña #YoTeRespeto, dijimos que el respeto era el mejor legado que podíamos dejar a las nuevas generaciones. Aquí se puede ver cómo alguien que ocupa un cargo de privilegio, lo usa para incentivar el odio. Muy grave, pero sobre todo, muy triste. https://t.co/tFMhLGF4hF — Karla Rubilar Barahona (@KarlaEnAccion) 27 de diciembre de 2019

"Son dibujos que realizaron los niños, muchos hijos o nietos de militantes sociales y ex presos políticos en Pisagua. Ellos tienen una visión de la realidad desde chiquititos. Me limité a sacar unas fotos de los cuadros que pegaron en las paredes, yo no los motivé", afirmó el abogado.

En esa línea, razonó que "los niños tienen una mentalidad concreta y no es que quieren que Piñera se muera, pueden estar expresando que Piñera se vaya del poder".

"No estoy incitando a nada. Es lo que dice la gente. Si ella (Rubilar) se fuera a dar una vuelta por la Plaza de la Dignidad se daría cuenta de que lo expresado no es ni más ni menos de lo que dicen miles", afirmó.

El diputado PC cerró acusando "un doble estándar patético" en esta polémica: "El otro día mostré una foto de mi hija y me llené de insultos, garabatos y amenazas de muerte. Y ahora aparece un niño dibujando y sí llama la atención", disparó.