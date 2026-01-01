PC "constructivo": Las propuestas de Jara deben incorporarse a la solución de los problemas

El Partido Comunista (PC) celebró este primero de enero su tradicional "Caldillo de Congrio", un encuentro con la prensa que, con más de 30 años de historia, sirve como plataforma para abordar la contingencia nacional y proyectar los desafíos del año entrante.

En esta edición, la discusión se centró en la postura del Partido frente al Gobierno del Presidente electo, José Antonio Kast (Republicanos), y el análisis de los recientes procesos electorales.

En esta línea, el timonel del PC, Lautaro Carmona, afirmó que no se ejercerá presión ejercerá presión sobre la excandidata presidencial Jeannette Jara para que asuma un rol de liderazgo en la futura oposición.

Asimismo, analizó los resultados electorales pasados, señalando que su diagnóstico "apunta a causas mediatas e inmediatas, a una ciudadanía que no la pasa bien, y que esta vez -en las presidenciales- decidió creer mayoritariamente en el candidato de la derecha, al presidente electo José Antonio Kast".

Lautaro Carmona hizo un llamado a la unidad de las fuerzas progresistas para abordar problemáticas nacionales urgentes como pensiones, vivienda, migración y crimen organizado. (FOTO: ATON)

"Respetamos ese hecho, plenamente", aseguró el dirigente del partido, que afirmó también que este análisis se fundamenta en "señales claras" provenientes de procesos anteriores, como los plebiscitos constitucionales y las elecciones municipales y regionales.

A pesar de la compleja coyuntura, evalúa positivamente el desempeño del PC en las elecciones parlamentarias, asegurando que "si tomamos en cuenta que el sector bajó su representación, nosotros bajamos solo en un diputado".

PC buscará ser una "oposición propositiva"

Respecto al rol que tendrá el Partido Comunista como oposición en el gobierno de José Antonio Kast, Carmona afirmó que aunque serán críticos con las políticas que afecten los derechos de mayorías, y buscarán representar una oposición constructiva, propositiva y dialogante por el bien de Chile.

"Nosotros hemos señalado que seremos una oposición propositiva, porque consideramos que hay muchas propuestas que se hizo a la candidatura presidencial de las fuerzas progresistas de izquierda, del Partido Comunista, que deben estar incorporadas en la solución de los problemas que vive el país", enfatizó, en una línea similar, el senador comunista Daniel Núñez.

El senador Daniel Núñez (PC) reforzó la idea de una oposición propositiva, destacando la necesidad de incorporar medidas en seguridad, control migratorio y reducción de desigualdades sociales. (FOTO: ATON)

En opinión del legislador, entre estas medidas se deben abordar temas como la "seguridad, el control de la migración y también, por supuesto, las profundas desigualdades sociales y abusos que todavía se dan en la sociedad chilena".

Núñez destacó también la importancia del diálogo y el acuerdo con las fuerzas progresistas para llevar adelante propuestas pertinentes al gobierno actual, "al cual reconocemos que fue electo por apoyo popular."

Unidad progresista para abordar pensiones, migración y crimen organizado

En la instancia, Carmona también delineó la visión del PC sobre los desafíos que Chile y el mundo enfrentarán en el año entrante, haciendo un fuerte llamado a la unidad de las fuerzas progresistas.

Esta visión abarca tanto la política interna como la escena internacional. En este sentido, el timonel comunista se refirió a la guerra en Gaza y a la situación en Cuba, instando a "incrementen los esfuerzos por la paz y por la no intervención en asuntos internos de las naciones".

El otrora parlamentario enfatizó la necesidad de una acción conjunta entre los partidos de izquierda para abordar problemáticas nacionales que considera urgentes, como las pensiones, vivienda, migración y crimen organizado.

A pesar del complejo escenario electoral general, el PC evaluó positivamente su desempeño en las parlamentarias, destacando que su representación bajó solo en un diputado. (FOTO: ATON)

Jara reaparece y dice esperar un 2026 "con mucha esperanza, pero bien vigilante"

A través de un video en sus redes sociales, la excandidata Jeannette Jara reapareció tras su derrota en las presidenciales.

La otrora abanderada expresó que el 2025 fue "un año intenso en lo personal y, además, de muchos desafíos que me han hecho crecer y aprender", destacando por sobre todo que "pudimos llevar adelante la reforma de pensiones".

"Aunque no lo crean, eso fue en enero del 2025. Así que a partir de enero del 2026 van a empezar a subir las pensiones y eso me alegra mucho", destacó la exministra del Trabajo.

Asimismo, dijo que espera este año "con mucha esperanza, también bien vigilante de lo que vaya a pasar en nuestro país, pero con la convicción que siempre me ha movido en la vida, la lucha social y política por mejorar las condiciones de vida en nuestro país".

"Así que espero que nos encontremos en distintas propuestas, en distintas instancias de diálogo y, por cierto, también en distintos espacios en los cuales podemos colaborarnos y seguir construyendo un esfuerzo colectivo importante para tener un proyecto alternativo desde el progresismo, desde la centroizquierda chilena, para el futuro del país", cerró Jara.