"Una catástrofe no significa invertir las prioridades": Partido Republicano defendió requerimiento en el TC

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast enfrenta un complejo escenario luego de una semana en la que ocurrió una serie de descoordinaciones internas, a propósito de su requerimiento presentado ante el TC por la megarreforma, y la bullada salida de la ahora exministra Natalia Duco del Ministerio de Deportes.

La controversia se originó por la impugnación de una norma -incluida en el proyecto de reconstrucción, que establece la reconexión gratuita de servicios básicos en zonas afectadas por catástrofes-, que fue firmada e ingresada por varios ministros el sábado de la semana pasada.

Sin embargo, el biministro del Interior y Segpres, Claudio Alvarado, reconoció no haber sido informado sobre el ingreso de dicho requerimiento al TC, y aseguró a que "a alguien simplemente se le pasó tomar el teléfono y avisar 'ingresamos el requerimiento".

Desde el Partido Republicano, el diputado Agustín Romero fue enfático en defender la postura del Ejecutivo, que argumentó que la disposición fue incluida mediante una indicación parlamentaria y que no tiene relación con las ideas matrices de la iniciativa, vulnerando el artículo 69 de la Constitución.

"Si una familia necesita ayuda, el Estado debe buscar cómo ayudarla. Pero una catástrofe no puede significar invertir las prioridades. Primero debemos preocuparnos de restablecer los servicios y enfrentar la emergencia para todos los chilenos, no establecer una atención preferente precisamente para quienes ya tenían sus servicios suspendidos por no pago", manifestó el parlamentario.

"Respecto de la presentación ante el TC, evidentemente que acá hubo una descoordinación que el propio Gobierno ha reconocido, pero una cosa es una descoordinación y otra muy distinta es el mérito del requerimiento", apuntó Romero.

Desde Chile Vamos, la diputada Ximena Ossandón (RN) apuntó a evitar ruidos internos en el Ejecutivo y señaló que "lo óptimo es que no existan descoordinaciones dentro de un Gabinete ministerial, sobre todo cuando estamos viendo materias tan importantes".

Sin embargo, la legisladora oficialista indicó que se trata de "un tema que tiene que evaluar, resolver y liderar claramente el Presidente de la República".