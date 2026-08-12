Alvarado y descoordinación por recurso ante el TC: A alguien se le pasó tomar el teléfono y avisar

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, salió al paso de la polémica por la descoordinación generada al no estar informado sobre el ingreso de un requerimiento al Tribunal Constitucional en el marco de la tramitación de la megarreforma.

En el texto, firmado por varios ministros e ingresado este sábado, se busca impugnar un artículo que obliga a la reconexión gratuita de servicios básicos en casos de catástrofe.

Según recabó Cooperativa, este tema se trató el 3 de agosto en el Comité Político, donde el Ejecutivo informó a los partidos políticos sobre los vetos que serían ingresados a la megarreforma, además de la posibilidad de de impugnar esta norma, aunque sin una definición clara y solo en términos condicionales.

Esta situación se debió a que Alvarado no estaba de acuerdo en ir al TC, calificando como "poco viable" el requerimiento y adelantando una "aplastante derrota", casi por unanimidad en esta instancia.

Al ser consultado sobre esta descoordinación durante la tarde de este miércoles, Alvarado recalcó: "Yo no supe que se ingresó el día sábado y eso lo atribuyo a las diferentes accciones y actividades que tenemos en el gobierno, y a alguien simplemente se le pasó tomar el teléfono y avisar 'ingresamos el requerimiento'".

"Cuando se debaten y se discuten estos temas, cada uno de los ministros emite un juicio y claramente el resto de los ministros sabe cuál es mi opinión. La dejo en el ámbito de las discusiones internas de la toma de decisiones", precisó.

El biministro insistió en que "los procedimientos internos, administrativos, jurídicos, legislativos, están en manos del ministerio que lleva la tramitación del proyecto y obviamente de la Segpres".

"Creo que el único cambio es reiterarle a los ministros cual es mi número de teléfono", añadió.

La lectura del Gobierno

El ministro de la Segpres, José García Ruminot, planteó que "se ha conversado en el comité político, lo que pasa es que muchas veces ocurre que los ministros estamos entrando y saliendo. Lo más probable es que cuando se conversó, el ministro Alvarado haya tenido que salir a atender otra situación".

Por su parte, el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, dijo que "hay un tema de descoordinación, un incidente de comunicación, pero no pasa más allá de eso, no hubo ninguna intención de no informar. No es mi responsabilidad informar a cada una de las personas".

"Es perfectible siempre la comunicación, pero es un tema más incidental. Yo lo llamé para pedir disculpas, siempre estamos conversando con el ministro Alvarado todos los días", detalló.

En cuanto al recurso mismo, el jefe de la billetera fiscal reiteró que la propuesta "está fuera de la idea matriz, y no pasó por las comisiones especializadas, (pero) eso no quiere decir que como Gobierno no estimemos que se deban adoptar medidas en esa materia en caso de catástrofe".

"Tenemos la plena disposición a que se redacte técnicamente de modo correcto, llegar a consenso en un artículo único, y creo que lo podemos apoyar por amplia mayoría, y gestionar su aprobación con la máxima rapidez", subrayó.

Voces políticas

En el oficialismo, el senador Rodolfo Carter comentó que "no es algo extremadamente grave, pero es un error y yo creo que las cosas hay que decirlas de cara a los chilenos, como corresponde. El gobierno debe tener coordinación en algo tan esencial como esto".

La timonel del PS, Paulina Vodanovic, recordó que "el ministro del Interior es el jefe del gabinete, el jefe político de todos los ministerios. Si el ministro del Interior no sabe lo que hace otro ministro o lo que están haciendo otras dependencias me parece grave".

"El ministro tiene que tomar cartas en el asunto y terminar con esta gente que prefiere pedir perdón que pedir permiso", puntualizó.