El Partido Socialista realizará consultas al resto de las bancadas de oposición para decidir si continúa el bloqueo en el Congreso a subsecretarios y asesores de los ministerios tras las nuevas declaraciones de la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, quien ahora negó que haya planteado un "vínculo institucional" del PS con el narcotráfico.

El presidente del PS, Álvaro Elizalde, apuntó que "tras una tardía respuesta, el Gobierno reconoce que las primeras declaraciones vertidas por la ministra eran carentes de realidad, eran falsedades e insultos y, finalmente, se ha establecido claramente que estos vínculos por ella denunciados no son efectivos y que el Gobierno desde el primer día tenía conocimiento que esto era absolutamente falso".

Elizalde explicó que "respecto a la decisión en particular de dar o no unanimidad para que participen en las comisiones quienes no son ministros de Estado y también en las sesiones de Sala, antes de tomar una decisión vamos a iniciar un proceso de consultas con las demás bancadas de la oposición".

Esta decisión se tomará en la semana en que la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados comenzará a discutir la reforma a las pensiones propuesta por el Ejecutivo, mientras que el Senado iniciará el trámite de la modernización tributaria.

En el PS también se confirmó que este jueves se presentará la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, hecho que originó el desencuentro entre la colectividad y la vocera de Gobierno.