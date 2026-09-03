PS repudió tesis republicana de que Bachelet "avaló la inmigración ilegal" para escalar en la ONU

El Partido Socialista manifestó su rechazo a las críticas realizadas por el diputado republicano Cristián Araya en contra de la expresidenta Michelle Bachelet, en el marco de la realización del encuentro del Foro Madrid.

En la cita, el parlamentario se refirió a los movimientos estudiantiles y al estallido social, recalcando que "fueron destruyendo el respeto a la autoridad, al orden, a las normas. Y eso es parte de un proceso de desconstrucción de nuestra forma de ser, de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de ser chilenos".

"Es parte de una agenda muy bien programada, que pensaron en el año 2019 que iban a poder pegar el zarpazo, que iban a poder llevarse la torta", denunció.

"Michelle Bachelet es una de las grandes responsables de todo esto: (...) de legitimar la violencia, de buscar explicaciones sociológicas a la delincuencia, avalar la inmigración ilegal para generar desorden en nuestro país. (Pero) parece que a Michelle Bachelet le salió mal el cálculo, porque pensó que permitiendo la inmigración ilegal se iba a asegurar la cabecera de la ONU, y no le resultó", analizó el legislador oficialista.

Estas declaraciones generaron la molestia de la colectividad, que a través de su presidenta, Paulina Vodanovic, envió una carta al timonel republicano, Arturo Squella.

En la misiva, la senadora manifestó su "categórico rechazo a las graves e injuriosas declaraciones formuladas por el diputado (...) Cristián Araya".

"Atribuir a una expresidenta de Chile la intención de avalar la inmigración irregular para generar desorden en nuestro país y obtener supuestos beneficios políticos excede ampliamente los límites de la legítima crítica y constituye una imputación inaceptable, carente de fundamento y particularmente grave viniendo de un parlamentario de la República", se lee en el texto.

Vodanovic advirtió que "en democracia podemos tener profundas diferencias, pero ellas no autorizan la injuria ni la descalificación personal. Menos aún corresponde formular este tipo de acusaciones contra una exjefa de Estado chilena en un foro internacional".

"Esperamos un pronunciamiento claro del Partido Republicano y una rectificación pública del diputado Cristián Araya. El silencio frente a expresiones de esta naturaleza solo contribuye a degradar el debate público y nuestra convivencia democrática", finalizó la senadora.