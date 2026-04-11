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Tópicos: País | Política | Partido Socialista

Vicepresidente PS: El Gobierno es sobreideologizado, no escucha y vive una dimensión paralela

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Considera "que el Estado no existe" y, por ende, "cada uno tiene que hacer lo que debe en esta suerte de libertad extrema", fustigó Arturo Barrios en Cooperativa.

Bajo esa mirada, "trata de impulsar una agenda a troche y moche y no da cuenta de la situación que se está viviendo en Chile", añadió.

Vicepresidente PS: El Gobierno es sobreideologizado, no escucha y vive una dimensión paralela
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El exdiputado también acusó que, dentro del Gobierno, "dialogan entre ellos con una agenda absolutamente de ultraderecha y esa no ha sido la secuencia de los otros Gobiernos de Bachelet, Piñera y Boric".

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El vicepresidente del Partido Socialista, Arturo Barrios, arremetió en Cooperativa contra el Gobierno de Kast y afirmó que no ha visto una Administración "tan sobreideologizada", que "no escucha, vive en una dimensión paralela" y cree que "el Estado no existe". 

"Esto lo vemos en su conducta de manera permanente. Se dijo que iban a velar por los derechos sociales, (pero) se puso en cuestión las 40 horas (laborales) y la gratuidad; después señalaron que había una quiebra (económica del Estado). Y la no aplicación del Mepco ha sido una situación muy compleja, porque en base a una falta de decir la verdad, se señaló además que este país estaba en emergencia, y finalmente las cifras desacreditaron esa argumentación", afirmó.

"La misma presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), ha señalado que (la ley miscelánea que propone el Ejecutivo) vaya (tramitándose) de manera separada; (pero) 'no, vamos todos juntos'. Y el proyecto lo iban a incluir la semana anterior y no tuvieron acuerdo entre ellos, porque hay sectores más moderados que están observando que este Gobierno trata de impulsar una agenda ideológica a troche y moche y no da cuenta de la situación que se está viviendo en Chile", fustigó el exdiputado. 

Barrios también reprochó que la mirada de La Moneda considera que "el Estado no sirve": "El principal asesor del Presidente Kast (Cristián Valenzuela) decía que el Estado estaba lleno de parásitos. Ese era el lenguaje; entonces, el Estado no sirve. Por lo tanto, cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer en esta suerte de libertad extrema y no se cree en ninguna aplicación de medidas como el Mepco, que vaya a estabilizar los precios y a resguardar a la gente", expresó.

Por último, acusó que la real emergencia que vive el país "fue creada por este Gobierno irresponsable" y señaló que "lo que uno esperaría es que dialogara bajo su concepción y su idea de país, pero que lo haga con todos y todas. Sin embargo, dialogan entre ellos con una agenda absolutamente de ultraderecha y esa no ha sido la secuencia de los otros Gobiernos de Bachelet, Piñera y Boric".

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