Vicepresidente PS: El Gobierno es sobreideologizado, no escucha y vive una dimensión paralela

El vicepresidente del Partido Socialista, Arturo Barrios, arremetió en Cooperativa contra el Gobierno de Kast y afirmó que no ha visto una Administración "tan sobreideologizada", que "no escucha, vive en una dimensión paralela" y cree que "el Estado no existe".

"Esto lo vemos en su conducta de manera permanente. Se dijo que iban a velar por los derechos sociales, (pero) se puso en cuestión las 40 horas (laborales) y la gratuidad; después señalaron que había una quiebra (económica del Estado). Y la no aplicación del Mepco ha sido una situación muy compleja, porque en base a una falta de decir la verdad, se señaló además que este país estaba en emergencia, y finalmente las cifras desacreditaron esa argumentación", afirmó.

"La misma presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), ha señalado que (la ley miscelánea que propone el Ejecutivo) vaya (tramitándose) de manera separada; (pero) 'no, vamos todos juntos'. Y el proyecto lo iban a incluir la semana anterior y no tuvieron acuerdo entre ellos, porque hay sectores más moderados que están observando que este Gobierno trata de impulsar una agenda ideológica a troche y moche y no da cuenta de la situación que se está viviendo en Chile", fustigó el exdiputado.

Barrios también reprochó que la mirada de La Moneda considera que "el Estado no sirve": "El principal asesor del Presidente Kast (Cristián Valenzuela) decía que el Estado estaba lleno de parásitos. Ese era el lenguaje; entonces, el Estado no sirve. Por lo tanto, cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer en esta suerte de libertad extrema y no se cree en ninguna aplicación de medidas como el Mepco, que vaya a estabilizar los precios y a resguardar a la gente", expresó.

Por último, acusó que la real emergencia que vive el país "fue creada por este Gobierno irresponsable" y señaló que "lo que uno esperaría es que dialogara bajo su concepción y su idea de país, pero que lo haga con todos y todas. Sin embargo, dialogan entre ellos con una agenda absolutamente de ultraderecha y esa no ha sido la secuencia de los otros Gobiernos de Bachelet, Piñera y Boric".