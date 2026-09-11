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Tópicos: País | Política | Patricio Aylwin

Traducen discursos de Patricio Aylwin para proyectar su legado internacional

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Se abordan los tomos I y II de "La Palabra Esencial", obra sobre el pensamiento político del primer presidente de la transición.

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La Fundación Patricio Aylwin y la Universidad de Santiago de Chile (Usach) concluyeron una etapa del proyecto destinado a traducir, editar y difundir internacionalmente algunos de los principales discursos del expresidente chileno.

El cierre del trabajo desarrollado durante el primer semestre se realizó el martes 8 de septiembre, en una reunión que contó con la participación de la vicepresidenta de la Fundación Patricio Aylwin, Mariana Aylwin, profesionales de la institución, académicas y estudiantes.

El proyecto está enfocado en la traducción, edición y difusión internacional de los principales discursos reunidos en los tomos I y II de "La Palabra Esencial", obra que recopila parte del pensamiento político de Patricio Aylwin.

La iniciativa busca acercar el pensamiento del expresidente a nuevas audiencias y aportar al estudio comparado de las transiciones democráticas, la reconciliación nacional y el humanismo democrático en América Latina.

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