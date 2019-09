El abogado constitucionalista Patricio Zapata (DC) analizó la acusación constitucional contra la ministra Marcela Cubillos y aseguró que si bien el documento "acredita varios errores", estos no cumplen la gravedad que amerita un libelo de este tipo. "Destituirla e inhabilitarla es una desproporción (...) se la debió haber interpelado, era el camino inicial", sostuvo en el panel de El Primer Café. Asimismo, fustigó los dichos del timonel PC, Guillermo Teillier, quien condición la unidad de la oposición al apoyo a la acusación: "Me cargan las pruebas de amor, no tengo que darle pruebas a nadie", apuntó Zapata.

LEER ARTICULO COMPLETO