Pavez: "La oposición va a utilizar bastante el Tribunal Constitucional en estos cuatro años"

En medio del inicio de los alegatos en el Tribunal Constitucional (TC) por la megareforma, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, abordó este miércoles en El Diario de Cooperativa las distintas discusiones institucionales que cruzan la agenda del Ejecutivo, proyectando el rol que jugará el organismo comisionado de velar por la Carta Magna durante el Gobierno de José Antonio Kast.

La autoridad descartó dar mayor relevancia a las críticas de la oposición generadas luego de que el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, admitiera desconocer el requerimiento presentado por el propio Ejecutivo ante el TC por una norma de la ley miscelánea sobre la reconexión de servicios básicos en zonas de catástrofe.

"Creo que lo primero que hay que señalar es que la tramitación de la megarreforma es un proyecto grande que tiene múltiples dimensiones de discusión. El ministro del Interior ha estado siempre en el detalle, no solamente de la construcción técnica sino también de la estrategia legislativa (...) Cuando hay vocerías, estas cosas generalmente pueden pasar y no les asigno mayor importancia. Lo importante acá es que el Gobierno ha tenido una actitud muy decisiva de enfrentar un escenario legislativo muy complejo con esta reforma y esperamos que estos requerimientos sean rechazados", sostuvo.

Pavez arguyó que "hubo que vetar el proyecto por normas que quedaron mal diseñadas y, por lo tanto, el Ejecutivo estimó que una alternativa era también requerir por las ideas matrices, porque la norma que usted describe (sobre la reconexión de servicios básicos) no tiene nada que ver con las ideas del proyecto y eso en la Constitución lo proscribe derechamente".

"Uno no puede ingresar una norma en una reforma legal que no tiene nada que ver con lo que se estaba discutiendo y eso es lo que está pasando. El Ejecutivo y el Presidente de la República estimó que eso debería requerirse. Estamos a la espera", enfatizó.

Respecto al rol del TC, el subsecretario proyectó un uso recurrente de esta vía por parte de los sectores opositores.

"El debate constitucional en Chile es permanente. Una cosa es que hayamos tenido procesos constitucionales específicos, que ya todo el mundo ha podido evaluar en perspectiva el resultado o la necesidad que hubo de llevarlos adelante, pero permanentemente es parte del juego legislativo y de los equilibrios de poder que cuando hay un sector que no tiene la mayoría en el Congreso —y está bien, está diseñado así— tenga las herramientas para que, cuando se ventile una cuestión de constitucionalidad, haya un tribunal de derecho que pueda zanjar esto, cosa que me parece bien (...) Creo que la oposición va a utilizar bastante el Tribunal Constitucional en estos cuatro años. Es una tincada que tengo, y está bien", afirmó.

Reformas de seguridad en la Constitución: "Todos los Gobiernos tienen el deber de dejar su impronta"

Al ser consultado sobre las reformas planteadas por el Ejecutivo para incorporar la "seguridad pública" en la Carta Magna y permitir una mayor colaboración de las Fuerzas Armadas ante el crimen organizado, Pavez descartó que se trate de propuestas refundacionales.

"Creo que todos los Gobiernos tienen el deber de también dejar su impronta en la Constitución. Le voy a dar un puro ejemplo: en su minuto era muy importante, a pesar de que no era materia constitucional sino que de ley, dejar plasmada en la Constitución la gratuidad en sectores de la educación. Eso fue también parte de la impronta que en su minuto la Presidenta Bachelet quiso dejar. Este es un Gobierno que tiene una marcada impronta en materia de seguridad. Las cifras están ahí, el despliegue está ahí, y, por lo tanto, nos parece muy pertinente actualizar dos dimensiones de la Constitución que hoy día no están actualizadas", argumentó el número dos de Interior.

En esa línea, el subsecretario detalló los dos ejes centrales que busca consagrar la propuesta del Ejecutivo: "Uno —que es una señal política—, en el artículo 1, el concepto de seguridad, que es un concepto de los años 80 vinculado a la seguridad nacional, no es lo mismo que la seguridad pública y nos parece bien incorporar al lado de la seguridad nacional que es deber del Estado preocuparse de la seguridad pública como un mandato programático constitucional".

"Lo otro es el estado de excepción: si uno quiere reforzar —como lo han pedido distintos sectores políticos— la posibilidad de que las Fuerzas Armadas colaboren con materias de seguridad pública más allá de los típicos toques de queda o cuando hay estado de excepción constitucional de catástrofe, si hay que recurrir a las Fuerzas Armadas para el combate contra el narcotráfico, crimen organizado, el terrorismo, usted requiere otra arquitectura, y eso es lo que ha propuesto el Gobierno", puntualizó.

"Ahí están las reformas y no nos parece que estos ajustes sean similares a una refundación. Yo escuché algunas cuñas por ahí un poco exageradas", señaló.

"El compromiso democrático de la derecha chilena es total"

Por otra parte, el subsecretario aseguró que "el compromiso democrático de la derecha chilena es total", luego de las críticas realizadas por el expresidente Gabriel Boric (2022-2026) a la negativa de sectores del hoy oficialismo a suscribir la declaración "Por la democracia, hoy y siempre", promovida por el entonces Mandatario en 2023 por los 50 años del golpe de Estado de 1973.

"Respecto al compromiso democrático, lo que se sucedió en ese momento fue una decisión de los partidos políticos también en el contexto de cómo se enfrentaron las efemérides respectivas. Es todo lo que voy a decir y es parte del debate democrático también ver las señales", señaló.

Requerido sobre si Kast accedería a rubricar un texto de esas características en la actualidad, Pavez evitó comprometer una postura fija y recalcó la importancia del escenario en el que se gestan estas iniciativas.

"Todos los compromisos que en materia democrática puedan estar sujetos a la dimensión de un Jefe de Estado tienen que ser analizados en su mérito, en su contexto, en su pluma y, por lo tanto, también los compromisos de las declaraciones no solamente son los textos, sino también el contexto. Creo que eso también define las aproximaciones", apuntó la autoridad.

"El Presidente de la República y todo su conglomerado que lo apoya, incluso aquellos partidos que no siendo del oficialismo han sintonizado con el Gobierno, representan para Chile y su ejemplar transición comportamientos democráticos ejemplares y nos quedamos con eso", remarcó.

Finalmente, frente a las voces parlamentarias de su sector que sugieren conceder indultos a uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos de cara a la conmemoración del 11 de septiembre, Pavez aclaró que el Ejecutivo mantendrá el procedimiento administrativo regular.

"Los indultos, tal cual como lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el ministro del Interior y el ministro de Justicia, se van a ir viendo caso a caso, es lo que corresponde y, por lo tanto, no hay pensado que esto pueda conectarse con una fecha u otra, sino que esas son definiciones que van en el conducto regular de la forma en que la ley define el estudio de los indultos particulares", precisó el subsecretario.