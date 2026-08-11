Castro releva dudas oficialistas sobre reforma constitucional pro seguridad

El senador socialista Juan Luis Castro advirtió este martes sobre una aparente división en las filas oficialistas respecto a la nueva agenda de seguridad, específicamente en lo relativo a la decisión de La Moneda de impulsar reformas a la Constitución.

Según el parlamentario, la estrategia del Ejecutivo carece de respaldo legislativo asegurado y reabre de modo innecesario un debate constitucional que, tras las experiencias de los últimos años, se daba por cerrado en el Congreso Nacional.

La propuesta gubernamental no solo encuentra resistencias en las bancadas opositoras, sino que dejó al descubierto aprensiones técnicas de legisladores oficialistas como el senador Andrés Longton (RN) y el diputado Guillermo Ramírez, presidente de la UDI.

"En estas horas, desde que se lanzó la agenda de seguridad, solo aparecen discrepancias en el oficialismo respecto a la necesidad de reformar la Constitución", dijo Castro.

Castro advirtió que el Ejecutivo incurrió en un riesgo político no calculado al no asegurar el piso de apoyo dentro de sus propias filas antes de presentar la iniciativa. (FOTO: ATON)

"Aquí ni siquiera hay que cruzar hacia la oposición para ver voces diversas que establecen que el mérito para ir a hacer una reforma constitucional -que está, de alguna manera, tácitamente pactado que no se iba a tocar después de los dos procesos constituyentes- aparece como una situación disruptiva, generadora de conflicto", planteó el senador por la Región de O'Higgins.

En esta línea, advirtió que "parece no calculado ese riesgo de parte de La Moneda, de saber qué piso tenía dentro de las propias filas del Gobierno el hacer una reforma constitucional que, además, trae muchas derivadas que son cuestionables".