Heraldo Muñoz: "Tenemos un Gobierno desconcertado, sin dirección, cuyo programa feneció"

El timonel y precandidato presidencial del Partido por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz, rechazó la amenaza del Presidente Sebastián Piñera de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) por el avance del segundo retiro del 10 por ciento de los ahorros previsionales.

"Lo fundamental es que tenemos un Gobierno débil, sin rumbo, sin dirección, absolutamente desconcertado. Por eso es que me llama mucho la atención que ahora el Presidente anuncie que va a ir al TC por el segundo retiro, cuando no lo hizo respecto al primer retiro", dijo el ex canciller (2014-2018) a "Hablando de...", de Cooperativa, acentuando que el proyecto llegó al Senado con los apoyos de 130 diputados, incluyendo votos oficialistas.

"Como el Presidente está tan debilitado, porque su programa feneció hace mucho rato (...), el Gobierno está tratando de mostrar algo de fortaleza diciendo ahora vamos al TC, pero la contradicción es por qué no fue en el primer retiro", añadió.

En esta línea, el líder del PPD cree que Piñera, cuyo mandato finaliza el 11 de marzo de 2022, "debería dedicarse a administrar bien el año y meses que le quedan a dar garantías a los distintos procesos electorales, porque tampoco creo que tenga ni decisión ni fuerza para, por ejemplo, negociar la reforma profunda al sistema de pensiones, que me gustaría que pudiera a hacer".

Y enfatizó: "Soy pesimista respecto a la reforma de pensiones, el Gobierno no quiere ni tiene las fuerzas para cambiar el sistema".

LA ASUNCIÓN INTERINA DE SU AMIGO FRANCISCO SAGASTI EN PERÚ

Por otro lado, Muñoz valoró positivamente el primer paso hacia una transición democrática y pacífica tras la grave crisis política y social de la última semana en Perú, con la elección del legislador centro-liberal Francisco Sagasti como el presidente que gobernará hasta el próximo 28 de julio.

Sagasti, un ingeniero industrial de 76 años que integra el Partido Morado, asumió este martes el vacío de poder luego de la dimisión de Manuel Merino en medio de las masivas protestas ciudadanas que dejaron dos muertos y decenas de heridos en su país.

"Conozco al presidente interino, Francisco Sagasti, desde hace muchos años, porque es un amigo académico de muchos encuentros en Chile y en otros países de la región. Es una persona que tiene mucha experiencia internacional, que es muy centrado políticamente y muy transparente en su comportamiento. Además, es un experto en materia de ciencia y tecnología, uno de los que más sabe sobre esa materia en América Latina", destacó el ex ministro de Relaciones Exteriores.

"Le mandé un Whatsapp deseándole lo mejor a su país y creo que las primeras señales que ha dado son interesantes", agregó.