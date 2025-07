Boric en cumpleaños del FA: Espero que el Gobierno de Jara sea mucho mejor que el nuestro

En el acto de conmemoración del primer aniversario de la unificación del Frente Amplio (FA), celebrado este sábado por la tarde en la sede de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en Santiago, el Presidente Gabriel Boric reafirmó su pleno respaldo a la candidatura presidencial de Jeannette Jara (Partido Comunista).

"Logramos una primaria presidencial y tenemos hoy día candidata única mediante unas primarias democráticas, a diferencia de los otros sectores, que no fueron capaces de ponerse de acuerdo, y hoy día todo el sector progresista en Chile está en la candidatura de Jeanette Jara", dijo el Mandatario en su discurso.

Boric resaltó el esfuerzo de los partidos de la coalición por conformar una lista parlamentaria única, considerándola crucial para "darle continuidad a esta coalición de unidad por Chile y para construir un programa que sea esta hoja de ruta, este norte, que entienda también lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho en estos cuatro años".

"Yo espero -y esto lo he dicho públicamente, lo he conversado con Jeanette- que el próximo Gobierno de Jeannette Jara sea mucho mejor que el nuestro", agregó el Jefe de Estado, enfatizando que no busca "defensas corporativas" de su propia Administración, anticipando que "hay algunos medios que nos van a tratar de poner a pelear".

"Yo le digo a Chile que no me cabe ninguna duda que los que vienen serán mejores que los que estamos, y eso requiere siempre valorar lo que se ha logrado y tener una evaluación crítica también. En eso no debería haber problemas; nadie debería sentirse ofendido por aquello", subrayó.