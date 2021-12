Boric pone en duda su participación en el show de Parisi: "Lo estamos evaluando"

Tras varios días de cuestionamientos públicos por parte de analistas y actores políticos, Gabriel Boric dejó en suspenso, este domingo, su participación en el programa "Bad Boys", que emite a través de sus redes sociales Franco Parisi.

Entrevistado en "Mesa Central", de Canal 13, Boric señaló que, junto a su equipo, está reevaluando su participación en el "live", pese a que la había confirmado el día jueves.

"Estamos evaluando este asunto de que José Antonio Kast o sus asesores se habrían juntado con Parisi en Estados Unidos. Estamos revisando eso y vamos a tomar una determinación pronto", dijo Boric.

El abanderado de Apruebo Dignidad agregó que "el tema de fondo es el siguiente: no se trata de que yo o José Antonio Kast validemos a Franco Parisi; hay 900 mil personas que -le guste o no le guste a la gente- votaron por Franco Parisi y, por lo tanto, yo tengo el deber de escuchar y tratar de entender cuáles son las inquietudes, cuáles son los sueños, las frustraciones, las esperanzas de esa gente".

🔴 #AlertaT13 | Gabriel Boric deja en suspenso su participación en programa de Franco Parisi: “Lo estamos evaluando".



EN VIVO #MesaCentral » https://t.co/E1tvIn6RLs pic.twitter.com/uVbjPcixVo — T13 (@T13) December 5, 2021

Boric reafirmó el punto en medio de sus actividades en el Biobío: "Nosotros recibimos muchas invitaciones todos los días y es imposible estar en todas partes, ésta es una más".

"Yo siempre he señalado que tenemos el deber de conversar con todos quienes sea necesario, y lo estamos evaluando con el equipo en estos momentos. Hubo unas informaciones en un medio bastante importante respecto de una supuesta reunión entre José Antonio Kast o sus asesores con Franco Parisi... Queremos poder ver bien la veracidad de aquello", explicó.

"ENCONTRÓ LA EXCUSA PERFECTA"

Entrevistado a continuación en el mismo "Mesa Central" del 13, José Antonio Kast deploró la posición de Boric, que calificó como "una excusa" basada en una noticia falsa.

Boric "encontró la excusa perfecta", fundada en "información de (el canal) La Red, que ha sido de una militancia política increíble" en el último tiempo, dijo el republicano, aludiendo al origen de la versión sobre su supuesta reunión con Parisi en Estados Unidos, que desmintió.

"Yo no sé de dónde lo habrán sacado... podría haber sido de 31 Minutos o el Jappening con ja...", ironizó Kast.

🔴 José Antonio Kast y presuntas reuniones con Franco Parisi: “No sé de dónde lo habrán sacado, de 31 minutos, el Jappening con ja. Hoy día me voy a juntar en zoom en un programa con Parisi”.



EN VIVO #MesaCentral » https://t.co/E1tvIn6RLs pic.twitter.com/XmmP0dVCWS — T13 (@T13) December 5, 2021

Consultado por el periodista Iván Valenzuela respecto a si La Red "está inventando", Kast contestó: "Sí, la está inventando (la noticia sobre la reunión en Estados Unidos). Yo lo que he dicho es que me voy a juntar hoy en un Zoom de un programa online con Franco Parisi y los entrevistadores, o los que forman parte del programa Bad Boys, al cual está invitado Gabriel Boric".

"No me he juntado con Parisi, y lo que vamos a hacer hoy día (domingo, en la noche) es una entrevista en el canal de Parisi. Gabriel Boric se ha prestado para hacerse eco de noticias falsas. Yo espero que Boric no se corra, que esté en la entrevista con él (Parisi) el martes y que vaya a los debates", disparó Kast.

🔴 “No me he juntado con Parisi”, dice José Antonio Kast y confirma su participación en programa online.



EN VIVO #MesaCentral » https://t.co/E1tvIn6RLs pic.twitter.com/aRhLOLkvz8 — T13 (@T13) December 5, 2021

"Gabriel, no andes arrancando, no te bajes de todos los debates", remarcó, y agregó que la pensión de alimentos adeudada por Franco Parisi -más allá de sus criticados dichos del viernes, en que pareció exculparlo- "tendrá que pagarla".

🔴 Kast sobre pensión alimenticia de Parisi: “Cuando se hace la liquidación, las partes todavía pueden hacer presentaciones. Cuando el tribunal determine que esto ya no acepta cambios, él va a tener que pagar”.



EN VIVO #MesaCentral » https://t.co/E1tvIn6RLs pic.twitter.com/nQnpYzHC1X — T13 (@T13) December 5, 2021