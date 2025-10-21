Codina: Matthei nos tiene acostumbrados todas las semanas a conflictos distintos

El exalcalde de Puente Alto Germán Codina acusó este martes en El Primer Café que Evelyn Matthei está manteniendo a flote su campaña presidencial a punta de "conflictos innecesarios" que explota semana a semana.

Codina -exmilitante de RN que hoy es parte del comando de José Antonio Kast- criticó en Cooperativa las nuevas arremetidas de Matthei contra el abanderado, sus propuestas y equipos.

El fin de semana, a propósito de la polémica por los dichos de Ruth Hurtado respecto a Jaime Guzmán, Matthei opinó en El Mercurio: "¿Se da usted cuenta de la falta de oficio? La idea era cerrar conflictos y los abren al día siguiente, y los abren también con el tema de los 'parásitos', mencionando directamente a la UDI. Ahí se demuestra la falta de oficio, la falta de talento y de capacidad de armar grandes equipos".

La candidata de Chile Vamos también arremetió contra el plan económico de Kast, luego de que Jorge Quiroz anunciara un recorte fiscal total de 21.000 millones de dólares en cuatro años: "Eso es total y absolutamente imposible. Además, provocaría un daño terrible a la economía", señaló Matthei.

Respondió Germán Codina en Cooperativa: "Me gustaría darle un cierre a esta discusión y conflicto que se generó nuevamente con Evelyn Matthei. Yo creo que nos tiene ya acostumbrados todas las semanas a conflictos distintos".

"Esta misma semana vimos cómo agredió con sus dichos a los equipos que están apoyando desde lo social, desde lo técnico, lo económico a José Antonio Kast", acusó.

Según el exmilitante RN, "la opinión pública se ha formado (una visión) de estos conflictos innecesarios a los que nos tiene ya acostumbrados Evelyn Matthei durante la candidatura", mientras que Kast "ha demostrado que no está sacando adelante una candidatura ni menospreciando ni agrediendo a los otros candidatos".

"Cuando (al republicano) lo han punceteado para que emita opiniones y calificativos del resto, no lo ha hecho, y a mí me parece muy bien, porque creo que la gente valora ese camino: que los políticos comiencen a evitar los conflictos y se concentren en las soluciones", sostuvo el exjefe comunal.