DC se suma al PPD y desestima eventual primaria de toda la oposición

La Democracia Cristiana se sumó a la postura del PPD y prácticamente descartó la posibilidad de una primaria amplia de oposición con Pamela Jiles (PH), Gabriel Boric (CS) y Daniel Jadue (PC).

El secretario general de la falange, David Morales, aseguró que algunos de los postulantes no han reunido las firmas y otros ni siquiera están en el proceso de recolección, lo que hace más difícil organizar una elección conjunta.

"Creo que llegó el momento... No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Creo que se empiezan a ordenar las cosas de manera natural. Ha habido disposición de conversar, de encontrar algunos mínimos políticos y programáticos, pero al final del día las cosas se van ordenando", dijo.

Morales recalcó que "hay tres actores, al menos, de los que han estado sentado a la mesa que invitó Carlos Maldonado, que no pueden participar de esas primarias legalmente. Aunque se hubiese acordado una primaria amplia, ésta no podría realizarse".

Otros partidos preparan "Plan B"

Desde el Partido Comunista, su presidente Guillermo Teillier confirmó que se trabaja en un "Plan B" ante la imposibilidad de participar en una primaria con los partidos que conforman Unidad Constituyente (PS, PPD, DC, PR, Ciudadanos y PRO).

"Es una complicación. Yo preferiría que Boric buscara las firmas. El Frente Amplio ha dicho que tiene dos candidatos: Boric y Marcelo Díaz. Marcelo Díaz independiente podría participar de una primaria, pero depende del Frente Amplio y también de Marcelo Díaz", dijo.

Junto a eso, Teillier adelantó que "por ahí se está auscultando la posibilidad de otra persona independiente, pero no puedo adelantar eso".

El candidato de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), el diputado Jaime Mulet, sostuvo que "es probable que nosotros vayamos a una primaria. A nosotros nos faltan dos mil firmas, pero nosotros no nos pusimos a sacar firmas en medio de la pandemia, de manera que lo que vamos a hacer es reclamar ante el Tricel, si es que el Servel rechaza una candidatura".

"Se da el absurdo que un independiente, sin ninguna firma, pueda ser invitado por un partido y, nosotros que tenemos 12 regiones inscritas, que nos faltan dos mil firmas, no podamos ir a una primaria", dijo.