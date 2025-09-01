DC: "Sería muy complejo que el PC se transforme en el enemigo íntimo de su propia candidata"

La polémica por el aparente boicot del Partido Comunista a su candidata presidencial, Jeannette Jara, aún resuena en las filas del progresismo que la respalda.

Pese a que el timonel Lautaro Carmona descartó "en absoluto" estar operando con ese objetivo, y a que el oficialismo apuesta ya por dar vuelta la página, las suspicacias sobre el asunto persisten.

"¿Sorprende tanto la actitud que ha tenido el Partido Comunista? La respuesta es sí y no", reflexionó este lunes, en El Primer Café, Luis Ruz, presidente del directorio de Democracia y Comunidad, el centro de pensamiento de la DC.

El cientista político planteó que la actitud comunista no debería sorprender "en el sentido de que, obviamente, el rol de todo presidente de partido y conglomerado que, además (de la presidencial) disputa una elección parlamentaria, es poder mantener su identidad".

Los tironeos y declaraciones que complican a la abanderada sí llaman la atención, por otra parte, "en el sentido de que hay una responsabilidad mayor del partido de la candidata" que representa al sector en cuanto a apoyarla.

Por este motivo, "sería muy complejo que, finalmente, el Partido Comunista se transforme en el enemigo íntimo de su propia candidata", enfatizó Ruz.

El consejero nacional de la Democracia Cristiana agregó que "no hay nada más dañino en una campaña presidencial que el fuego amigo o las descoordinaciones políticas".

En su opinión, la exministra del Trabajo debe "perseverar en seguir representando a un mundo que va más allá a su partido de origen", y avanzar, en paralelo, en que "esa representación política tenga un correlato programático".