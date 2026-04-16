Presidentes y líderes progresistas de todo el mundo se reunirán este viernes y sábado en Barcelona (España) en dos cumbres institucionales y un foro que buscan explorar vías para unir fuerzas e intentar parar la ola de extremismo y populismo que consideran un riesgo real para las democracias.

Más de 3.000 personas participarán en la cita, a la que acudirá la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el presidente de Brasil, Luiz Inázio Lula da Silva; el de Colombia, Gustavo Petro, y el de Uruguay, Yamandú Orsi.

También asistirán destacadas figuras del progresismo global como el expresidente Gabriel Boric, que obtuvo un permiso especial del Congreso para viajar fuera del país.

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