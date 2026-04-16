Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago20.9°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

"Movilización Global Progresista": En qué consiste la cumbre a la que asistirá Boric en España

Publicado: | Fuente: Cooperativa/EFE | Foto: ATON (referencial)
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Presidentes y líderes progresistas de todo el mundo se reunirán este viernes y sábado en Barcelona (España) en dos cumbres institucionales y un foro que buscan explorar vías para unir fuerzas e intentar parar la ola de extremismo y populismo que consideran un riesgo real para las democracias.

Más de 3.000 personas participarán en la cita, a la que acudirá la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el presidente de Brasil, Luiz Inázio Lula da Silva; el de Colombia, Gustavo Petro, y el de Uruguay, Yamandú Orsi.

También asistirán destacadas figuras del progresismo global como el expresidente Gabriel Boric, que obtuvo un permiso especial del Congreso para viajar fuera del país.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados