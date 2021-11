Debate U. Chile: Candidatos coinciden en aumentar el presupuesto cultural al 1%

Los candidatos presidenciales Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social), Sebastián Sichel (Chile Podemos Más), Eduardo Artés (Unión Patriótica) y Marco Enríquez-Ominami (Partido Progresista) coincidieron en incrementar sustancialmente el presupuesto cultural en el debate de la Universidad de Chile, celebrado este lunes.

Como primer punto, Boric planteó elevar al 1 por ciento el presupuesto en cultura, y una vez alcanzada esa "demanda histórica", su idea es "terminar con la lógica de la concursabilidad" mediante una política pública llamada "puntos culturales", los que financiarían "de manera permanente el desarrollo y el proceso creativo a lo largo y ancho de todo Chile", mediante la instalación de centros territoriales.

A su vez, y reconociendo la vulnerabilidad que afecta a los artesanos de todo Chile, el diputado planteó establecer un "estatuto especial para la artesanía, pero por sobre todo, fomentar y asegurar que tengan las condiciones de infraestructura para las ventas de sus productos", como también instalar un "sistema de seguridad social para los trabajadores y trabajadoras de la cultura".

Provoste reafirmó su compromiso programático de "triplicar el presupuesto del Ministerio de la Cultura para llegar al 1 por ciento", con el fin de "garantizar el desarrollo de audiencias desde la temprana edad".

La senadora además sostuvo que "no cabe esta lógica de la concursabilidad en aquellas áreas que son fundamentales de mantener y de preservar", como por ejemplo, los sitios de memoria y los patrimonios culturales, "particularmente de nuestras comunidades indígenas".

Por su parte, Sichel también abogó por aumentar al 1 por ciento el presupuesto cultural, aunque "asignado a nivel territorial", es decir, planteando que "tiene que haber concursabilidad, pero no en la burocracia", sino que mediante "una gran red de ONGs colaboradoras que asignen los fondos, para que no tengamos una especie de sector cultural que sirve a la política".

Respecto al efecto negativo de la pandemia en los artistas nacionales, el independiente propuso que el Registro Social de Hogares incorpore una "Unidad de Protección Social" para quienes "prestan bienes culturales que no generan ingresos, pero que deben ser protegidos por el Estado".

IMPUESTOS A LAS APLICACIONES E INCENTIVO AL CONSUMO

Por su parte, y atendidas las grandes ganancias de las aplicaciones culturales que provienen del extranjero, ME-O señaló que "para financiar el aumento a un 1 por ciento del Producto Interno Bruto en cultura, entre otras cosas, ese esfuerzo va a tener que hacerse con impuestos a estas enormes aplicaciones".

En cuanto a la creación de audiencias, plantea "un bono de 50 mil pesos por joven para que vayan al teatro o al cine", puesto que en estos tiempos de crisis del sector, "subsidio a la demanda reactiva la oferta", y a su vez, coincidió con sus pares de izquierda en terminar con la concursabilidad, y anticipó que busca crear un Instituto del Libro.

Finalmente, el profesor Artés aseveró que "estamos por terminar con el IVA al libro y promover la lectura", asegurando que desde la dictadura hasta hoy, "no se lee, entre otras razones, porque no hay esperanza, no hay sueños".