Tópicos: País | Política | Presidenciales

Debates presidenciales de Archi ya tienen fecha: el primero será en noviembre

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La Casa Central de la Universidad Católica será la sede de los paneles con los candidatos.

Debates presidenciales de Archi ya tienen fecha: el primero será en noviembre
 ATON archivo
La Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) ratificó la realización de dos debates presidenciales con miras a la elección 2025, los que se realizarán en la Casa Central de la Universidad Católica.

El primero de los encuentros, con los 8 candidatos a La Moneda, se concretará el día martes 4 de noviembre, 12 días antes de la primera vuelta.

Luego, el miércoles 3 de diciembre será el debate con las dos candidaturas que compitan en la segunda vuelta, programada -de ser necesaria- para el día domingo 14 de diciembre.

Como en otros procesos electorales, "los debates serán transmitidos por la extensa red de emisoras asociadas a Archi, desde Arica a Punta Arenas, incluyendo territorios insulares y llegando también a Isla de Pascua. Asimismo, gracias a los canales digitales de las emisoras socias, la señal se hará extensiva a todo el mundo", destacó la gremial de radiodifusores.

