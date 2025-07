Democracia Cristiana define si apoyar o no la candidatura de Jeannette Jara

En la mañana de este sábado comenzó la Junta Nacional de la DC, donde la tienda zanjará si apoyar o no a la candidata oficialista, Jeannette Jara, en los comicios de noviembre; además de decidir si se adhiere o no a una lista parlamentaria única con el sector.

Al interior del colectivo hay voces que optan por respaldar a la exministra del Trabajo en su carrera a La Moneda, mientras que otras -entre las que se encuentra el timonel del partido, Alberto Undurraga- defienden levantar una candidatura propia para que el centro no pierda representación.

En caso de que la DC se incline por la segunda opción, el presidenciable sería determinado en otra Junta Nacional antes de que se termine el plazo de las inscripciones presidenciales el 18 de agosto.

De acuerdo a El Mercurio, existe una carta inscrita dentro de la propia militancia para levantar una candidatura del abogado Jaime Hales, militante de la DC. Otras figuras que se especulan son el exintendente de Santiago, Marcelo Trivelli, e incluso Harold Mayne-Nicholls, quien aún no consisigue las firmas necesarias para inscribir su candidatura como independiente.

"Creo que lo más importante es que la DC no tenga un quiebre hoy día en esta discusión que nos tensiona, dado que hay distintas posiciones", dijo Undurraga.

"Estoy convencido de que es importante no abandonar al electorado propio, porque cuando eso sucede, la gente finalmente no nos sigue. Cuando definimos estar por el Apruebo (en el plebiscito de salida de la propuesta constituyente de 2022), lo que sucedió es que la gente no nos siguió y el Rechazo ganó ampliamente", recordó el timonel.

Undurraga ya adelantó que si la DC decide respaldar a Jara, él dejaría la presidencia del partido. En ese caso, lo reemplazaría el vicepresidente y senador de la tienda, Francisco Huenchumilla.

Otra de las figuras que no está del todo de acuerdo con la opción de apoyar a la candidata oficialista es el diputado y jefe de bancada, Héctor Barría, quien durante los días previos a la Junta Nacional aseguró que si Jara se "liberaba" de "los Jadues y los Carmonas", podrían existir acercamientos.

"Hay varias cartas sobre la mesa. De mi parte, estoy por una libertad de acción. Otros que señalan que no hay que apoyar a Jara y que levantemos una candidatura que sea de nuestras filas. Creo que los tiempos se están acercando, estamos encima ya de eventuales inscripciones. También, por supuesto, hay que priorizar un pacto parlamentario, donde hay una gran mayoría que se inclina por un pacto junto al oficialismo", sostuvo.

Secretaria General: Cuando se produce la unidad se enfrenta mejor a la ultraderecha

En paralelo, la secretaria general de la DC, Alejandra Krauss, se desmarcó de las declaraciones de Undurraga y afirmó que "en esto no hay certezas absolutas ni garantías aseguradas, pero sin duda, cuando se produce la unidad, se enfrenta mejor a la ultraderecha, que significa retrocesos en derechos".

Los dichos de Krauss fueron seguidos por el diputado y vicepresidente de la Cámara Baja, Eric Aedo, quien apuntó que "la Democracia Cristiana aún tiene muchos frutos que dar al país en la construcción del bien común. Y ese aporte lo hace participando en la creación de una nueva alianza política, con un programa de gobierno claro, con una lista parlamentaria unida y obviamente respaldando la candidatura presidencial de Jeannette Jara".

"Creo que eso le va a hablar al futuro del país. No tomemos decisiones anclados en el pasado", planteó

Se estima que alrededor de las 15:00 horas la Junta haya tomado su decisión.