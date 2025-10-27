Director de Activa Research: El debate fue plano, los candidatos se cuidaron de no cometer errores

Ramón Cavieres, director ejecutivo de Activa Research y vocero de Pulso Ciudadano, comentó en Cooperativa el debate realizado este domingo en Canal 13 con la participación de los ocho candidatos presidenciales, instancia que según él no tendrá un mayor impacto en la decisión de los votantes.
En conversación con El Diario de Cooperativa, Cavieres manifestó que "con las últimas mediciones que se entregarán esta semana antes de la veda, ahí vamos a ver si es que tuvo algún impacto. Ahora, tanto la franja como los propios debates tienen impacto, lo que hay que ver es si son impactos significativos que puedan ir cambiando el escenario que estamos viviendo actualmente".
"Ahora, yo sospecho que por las características del debate de ayer, que fue un poco plano, sin protagonismo, sin ninguna visibilidad positiva para algún candidato en términos de su desempeño, más bien los candidatos tomaron un rol precavido, un poco cauteloso, cuidándose de no cometer errores, tengo la impresión que no va a tener mucho impacto", sentenció.
El experto detalló que "personalmente lo encontré un poco fome, lento, falto de dinámica, falto de protagonismo por parte de los candidatos, sobre todo aquellos tres candidatos que al día de hoy se están disputando quién podría salir tercero. No tiene ninguna relevancia salir tercero, sí tiene relevancia en términos políticos, de percepción, de posibles apoyos para una segunda vuelta".
Sobre dónde podrán los candidatos sumar más votos, Cavieres explicó que "Matthei en su electorado actual sí tiene más mujeres de adherentes más que hombres (...) Jara tiene un perfil muy fuerte en 18 a 30 años, sorprendentemente José Antonio Kast también lo tiene. En cambio Matthei tiene mayor penetración en el segmento de mayores de 50 años".
"Es evidente que si ella (Jara) logra sacar 10 puntos de diferencia frente a Kast, pasando a segunda vuelta, la deja un poco mejor posicionada para ser más competitiva (...) si me dices '¿dónde tiene que ir a buscar votos?', yo diría que al segmento popular, que la derecha y centro derecha ha penetrado muy bien en este proceso de elección", adelantó.