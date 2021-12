Economista Joseph Ramos: "Antes de subir impuestos lo primero que hay que hacer es eliminar exenciones"

A menos de una semana de las elecciones presidenciales, el economista Joseph Ramos, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, afirmó este miércoles a Cooperativa que antes de implementar una subida de impuestos se deben eliminar o reducir fuertemente el gran número de exenciones que benefician ciertos grupos en el país.

"Ojalá que se eliminen al máximo, porque antes de subir impuestos, lo primero que hay que hacer es eliminar exenciones; al menos las que no tienen una justificación actual", dijo el académico chileno de origen estadounidense en entrevista con Lo Que Queda del Día.

Conscientes de la fragmentación parlamentaria y de que más del 30 por ciento del electorado optó en primera vuelta por opciones más templadas, tanto José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) como Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) han dedicado gran parte del tiempo previo al balotaje en intentar absorber distintas visiones para "moderar" sus programas y así capturar votantes de sensibilidades política ligadas más al centro, lo que será clave para quedarse con el sillón presidencial.

En esa línea, el candidato de la derecha, defensor acérrimo del modelo neoliberal instalado durante la dictadura (1973-1990), sinceró que la rebaja de impuestos será progresiva y estará sujeta a la sostenibilidad fiscal, mientras que el abanderado de la izquierda, que ansía un Estado de bienestar parecido al europeo, implementaría una mayor gradualidad en sus ajustes tributarios.

"No sé cuán profunda es la conversión, pero creo que hay un fuerte componente de conversión", expresó Ramos, sugiriendo que "se impuso un elemento auténtico de racionalidad y tal vez otro de moderación para ganar votos".

Según el especialista, "ni Gabriel Boric ni José Antonio Kast saben mucho de economía. Son personas inteligentes, pero en primera vuelta ambos se caracterizaron por tener un programa 'de la guata', de cosas que todas las personas en su grupo querían". No obstante, de cara a la segunda vuelta, "los programas se han puesto muchísimos más serios".

En ese sentido, valoró positivamente la moderación en materia tributaria: "Tiene que ser gradual no para ganar la campaña, sino para evitar efectos nocivos", enfatizó.

"EL NUEVO GOBERNANTE TIENE LA TAREA DE DAR CERTEZAS"

Ramos conversó con Cooperativa luego de que el Banco Central aumentara este miércoles la proyección de crecimiento de la economía del país hasta el 12 por ciento para este año, aunque advirtió una fuerte desaceleración económica para 2022 y 2023.

"La economía crecerá entre 11,5 y 12,0 por ciento este año, rango que se ubica por sobre lo estimado en septiembre pasado (entre 10,5 y 11,5 por ciento), reflejo del mayor dinamismo del gasto, con ajustes importantes al alza en el consumo privado y la inversión en maquinaria y equipos", señaló el emisor en su Informe de Política Monetaria (IPoM).

Al respecto, el académico de la U. de Chile indicó que "vaticinar hoy lo que va a pasar en el 2023 es muy complejo. El Banco Central lo que nos está diciendo es que hay mucha incertidumbre, pero no necesitamos al Banco Central para decirlo, todos sabemos eso. Y todos sabemos, evidentemente, que la inversión es muy sensible a la incertidumbre. Lo que no está escrito en piedra es que el nuevo gobernante, quién sea elegido, tiene la tarea de tratar de dar certezas".

"Obviamente, si aumenta la incertidumbre, el aterrizaje será aún más forzoso que lo que indica el Banco Central", advirtió.

PRIORIDADES DEL PRÓXIMO PRESIDENTE

A cuatro días de unos comicios que llegan tras dos años de una crisis social sin parangón, con una pandemia en retroceso y una recuperación en marcha y en plena redacción de una nueva Constitución, Ramos apuntó que, a su juicio, "hay dos necesidades fuertísimas" de las que el próximo Presidente de Chile deberá ocuparse: fomentar la inversión y recuperar el empleo.

La primera tarea, según el economista, "implica ser muy cauteloso en cuáles son los impuestos que subes y la cuantía. O sea, si yo le saco la plata a Luksic, Matte y Piñera no creo que vayan a vivir peor. Ellos van a mantener su estilo de vida, pero los ricos que tienen menos plata van a invertir menos. Uno tiene que combinar algún aumento tributario que incida mínimamente en la inversión y dar tranquilidad a futuro".

Respecto a los puestos de trabajo, "si bien la economía se ha recuperado y ha crecido este año, el empleo todavía no vuelve a niveles prepandemia y, además, hay unas 250.000 personas más que han entrado al mercado laboral por razones demográficas", indicó.

A raíz de lo anterior, Ramos planteó que medidas "como el IFE Laboral se van a tener que mantener al menos para grupos específicos; las obras públicas deberían estar trabajando a tres turnos, de tal modo que el empleo que normalmente se generaría en dos o tres años en construcciones de caminos o puentes se haga en el primer año; o que para facilitar que las mamás puedan salir a trabajar, que hayan salas cunas y los colegios se mantengan abiertos para los niños para jugar o hacer tareas".