Elecciones 2025: Cancillería destacó aumento del padrón en el exterior

Mientras que chilenos residentes en países de Oceanía comienzan a ejercer su derecho a voto en estas presidenciales, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, ha destacado el crecimiento del padrón electoral en el extranjero.

"Respecto del 2023, nuestro padrón electoral creció un 20%. Es decir, tenemos a 160.935 electores en el exterior, con la posibilidad de ejercer sufragio en 427 mesas de votación, ubicadas en 119 locales y en 64 países del mundo", resaltó este sábado.

La autoridad afirmó que en el Gobierno "estamos muy contentos, porque el padrón electoral ha crecido de manera muy importante y sistemática en los últimos años, y esto demuestra un interés muy importante en los procesos electorales y un gran compromiso, por lo demás", dado que el voto en el exterior sigue siendo voluntario.

De la Fuente además valoró el trabajo del personal de Cancillería que facilita el sufragio en el extranjero: "Gracias al compromiso de la función pública que cada uno de ustedes cumple, tenemos la posibilidad de desplegar y hacer real esta fiesta de la democracia en distintos lugares del mundo", remató.

La subsecretaria entregó estas declaraciones en el marco de la apertura de las mesas receptoras en el exterior, hito que monitoreó mediante una conversación telemática con la cónsul Mariana Koffmann, quien preside la Junta Electoral en Nueva Zelandia.

¡Se dio inicio al #VotoExterior con las primeras mesas abiertas en el extranjero! 🗳️



Los chilenos y chilenas se acercan a votar en Auckland y Wellington, Nueva Zelandia. 🇨🇱🇳🇿 pic.twitter.com/J8xnrelAsi — Cancillería Chile 🇨🇱 (@Minrel_Chile) November 15, 2025

Las urnas se habilitaron a las 8:00 horas (16:00 en Chile) en el consulado de Auckland, donde el primer compatriota en ejercer su derecho a sufragio fue Marcelo Villarroel, quien vive en Nueva Zelandia hace 11 años.

Consultado por Meganoticias, dijo sentirse "orgulloso de ser chileno y de venir a votar, de cumplir mi deber cívico como siempre", y e instó a sus conciudadanos a participar también, "porque en nuestras manos está el destino de los próximos cuatro años de nuestro país".

Las votaciones también comenzaron en Sydney, donde 4.417 chilenos están inscritos para sufragar, de un total de 11.649 registrados en Australia.