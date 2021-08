Elizalde dice que el PS "reflexionará" sobre derrota de Narváez, pero el foco hoy es apoyar a Provoste

El presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, adelantó que se abrirá "un espacio de reflexión" en la interna, en medio de cuestionamientos a la dirigencia por el bajo apoyo a su ex presidenciable, Paula Narváez, en la consulta ciudadana del fin de semana pasado, y también por varias bajas de su tienda de la lista parlamentaria de la centroizquierda, "Nuevo Pacto Social".

De todos modos, en El Diario de Cooperativa descartó que el ambiente después de la derrota de la ex ministra sea tan tenso como ha trascendido: "Me gustaría saber quién dice eso en off, porque al final lo que ha habido son declaraciones expresas del jefe de campaña (de Narváez) sistemáticamente en un sentido contrario, y de la propia candidata, entonces sobre eso se construye un relato que no está sustentado en ninguna declaración de quienes fueron protagonistas".

"Tenemos que abrir un espacio de reflexión respecto de la forma en la cual se desarrolla la campaña, y obviamente ese espacio debe ser objetivo: tenemos que ver qué hizo cada uno -cuál fue el rol del comando, del partido, de los distintos dirigentes regionales, etcétera-, y la forma en la cual se tomó la decisión, para en el futuro tener mejores resultados en desafíos de esta materia, pero hoy estamos abocados a enfrentar el desafío presidencial en torno a quien ganó la elección el sábado pasado, que es Yasna Provoste", expuso.

En esa línea, el timonel estimó que algunos de los "cambios profundos" que debe abordar la abanderada de la DC son "enfrentar con decisión las desigualdades, erradicar toda forma de abuso, y a su vez, profundizar nuestra democracia (...) y avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo inclusivo", todos aspectos que estarían plasmados en el programa de Narváez, "que yo creo que es muy sólido, y que esperamos que sea acogido por la candidatura de Yasna Provoste".

CRÍTICAS POR PLANILLA PARLAMENTARIA

En cuanto a la negociación de la lista parlamentaria de la colectividad, que llevó al senador José Miguel Insulza a acusar una "improvisación", Elizalde estimó que su par se refiere a "quienes se inscribieron y a última hora informaron que no serían candidatos", como fue el caso de la diputada Maya Fernández, algo que según el líder, "para todos fue una sorpresa".

A pesar de aquello, aseguró que "hemos hecho una apuesta con el elenco de candidatos que tenemos, que creemos que es competitiva, y que va a tener buenos resultados en el Senado a fin de año".

"No estoy optimista -precisó- creo que lo que viene por delante es muy difícil por el contexto que se está viviendo: hay una crisis de los partidos tradicionales y un cuestionamiento a la política tradicional, y obviamente tenemos que hacernos cargo de esa crítica de la mejor forma posible, pero cuestión distinta es creer que la responsabilidad radica única y exclusivamente en las decisiones que nuestra comisión política pudo haber tomado en los últimos dos o tres días. Es algo mucho más sustantivo".

El senador insistió en que se sacaron "conclusiones generales" a partir de "una noticia específica de lo que acontece en una región, que tiene que ver además con las decisiones que toman nuestros potenciales candidatos, que hay que respetar, y que implican -porque avisan a último momento- hacer un reajuste de las piezas en el tablero para optimizar nuestros resultados".