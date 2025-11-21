Engañoso: video en que Residente llama a no votar por Kast es de 2021

Esta es una nota original de la Alianza Comprueba, liderada por Mala Espina, en colaboración con Agence France-Presse (AFP) Factual; y en la que participa Cooperativa.

La elección presidencial chilena se definirá el próximo 14 de diciembre, entre la candidata oficialista Jeannette Jara (26,8%) y el representante del Partido Republicano, José Antonio Kast (23,9%), quienes lograron las dos primeras mayorías en la primera vuelta realizada el pasado 16 de noviembre.

En este contexto, usuarios en X, Facebook, TikTok e Instagram (1, 2) compartieron aproximadamente 7.300 veces un video de casi dos minutos de duración en el que aparece el compositor puertorriqueño René Pérez Joglar (Residente) con un un mensaje dirigido a los chilenos, en el que llama a no votar por Kast.

En la secuencia, Residente comenta: "Es muy preocupante ver que en Chile existe un candidato a la presidencia tan terrible, retrógrada y oscuro como Kast".

"Este charlatán en su discurso está alabando el ataque del 11 de septiembre en Chile, el mismo que ocasionó una dictadura de 17 años (…) Decir eso, es decir que el asesinato de Víctor Jara, a quien torturaron antes de matar, está bien. Yo como colega, músico, no puedo quedarme callado ante la posibilidad de otro Pinochet", dice el rapero en el video.

La entrada más antigua con esta narrativa data del 30 de enero de 2025 en X, con 220 mil visualizaciones, pero volvió a circular a mediados de noviembre, donde se viralizó con mayor fuerza.

El total de los virales publicados en noviembre superan el millón de visualizaciones.

Sin embargo, el registro no es actual, ya que circula en internet desde al menos el 14 de diciembre de 2021, cuando el abanderado republicano se enfrentó en segunda vuelta a Gabriel Boric, actual Presidente de la República.

Captura de pantalla de los virales en X e Instagram, ambas al 20 de noviembre de 2025.

Video no es actual

Una búsqueda en Google con la frase "Residente llamó a no votar por Kast" entregó al menos seis coincidencias en diciembre de 2021 que corresponden a artículos publicados en los portales Cooperativa, Diario AS, El Desconcierto, RedGol, SoyChile, Tele 13 y Radio Corazón.

Estos artículos detallan que Residente publicó un video en su perfil en Instagram, en el que criticó el escenario político en que se encontraba Chile de cara a la segunda vuelta de las elecciones 2021, realizadas el 19 de diciembre de ese año.

De hecho, citan textualmente la declaración que se escucha en el video viral: "Es muy preocupante ver que en Chile existe un candidato a la presidencia tan terrible, retrógrada y oscuro como Kast" y también menciona el asesinato del músico Víctor Jara en 1973.

Sin embargo, el enlace a ese video actualmente no se encuentra disponible.

En particular, el video incrustado en la nota de Radio Corazón demuestra que el metraje original tiene una duración de 03:06 minutos, a diferencia del viral compartido con 01:47 minutos.

Captura de pantalla Radio Corazón.

En la versión extendida, el rapero asegura: "Recuerdo lo esperanzador que fue ver a Gabriel, siendo un chamaquito tan joven, preocupado por las necesidades de su país, de su pueblo", en alusión a la actividad militante de Boric como dirigente estudiantil

"Si fuese chileno, nunca permitiría que alguien como Kast entre en el poder", concluye Residente.

Una búsqueda inversa en Google de distintos fotogramas del video viral condujo a varias publicaciones en redes sociales (1, 2, 3, 4) con la misma versión de la secuencia (03:06) y otros con extractos del metraje original (02:08 y 02:20), fechadas entre el 14 y el 16 de diciembre de 2021.

Estas entradas incluyen los hashtags: "#YoVotoBoric", "#Boric", "#Elecciones 2021", entre otros, alusivos al contexto electoral de 2021.

Finalmente, una revisión de las redes sociales del rapero (Instagram, X, Facebook, TikTok) da cuenta que hasta la fecha de publicación de este artículo, no ha republicado su video.

Una búsqueda en Google con los términos claves "Residente+Kast+Chile" tampoco arrojó resultados de 2025. Por ende, calificamos como engañosos los virales que recirculan un video de 2021 de Residente sobre el candidato José Antonio Kast.