Escalona acusa a Lagos Weber de "menoscabar" candidatura de Vodanovic

El secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, acusó que, al deslizar que Socialismo Democrático debe cuadrarse con la precandidatura de Carolina Tohá (PPD), el senador y correligionario de la misma, Ricardo Lagos Weber, "menoscabó" a la abanderada del PS, la timonel Paulina Vodanovic.

"La persona mejor posicionada (del oficialismo) -y cuesta arriba porque, como la tenemos ahora, esta elección es difícil; abierta, pero difícil- es Carolina Tohá", aseguró Lagos Weber en El Diario de Cooperativa este martes. Sin embargo, ante la sugerencia de que la líder socialista abandone la carrera, indicó que "no se trata de bajar, sino de que entendamos cómo poder hacerlo para ofrecer algo que también siembre para mañana", en especial dado que "con el PS hemos caminado juntos en todas las elecciones desde la recuperación de la democracia".

Con todo, el vicepresidente de la Cámara Alta advirtió que "si van las dos (Tohá y Vodanovic), competirán de manera fraternal, porque al día siguiente hay que trabajar con quien gane. Hay que apoyarlo. Todos sabemos lo que está en juego al ir divididos como vamos. Entonces, habrá que apechugar con esas consecuencias".

Horas más tarde, Escalona reflexionó que "la mejor manera de bregar por la unidad no es menoscabar al interlocutor. Ese es el tono de las expresiones del senador Lagos: un tono de euforia o de exaltación respecto de su propia candidatura, y de un clarísimo menoscabo a la presidenta del PS, Paulina Vodanovic".

"Naturalmente, de esa manera no sólo no se puede llegar a acuerdos, sino que es muy difícil dialogar", de modo que el dirigente subrayó que "el PS mantiene sus decisiones y no se moverá de ellas, especialmente cuando el interlocutor lo menoscaba y menosprecia".

Tohá: "Trabajo para ganar en el escenario actual"

Preguntada al respecto tras sostener una actividad con el Movilh, Tohá marcó distancia de esta pugna interna, al aclarar que "trabajo para ganar en el escenario que hay. En este escenario vamos a conquistar apoyo y vamos a ganar la primaria".

"No me dedico a decir 'me hubiera gustado (tal panorama)'. Esta idea de que uno llega a las posiciones de liderazgo político y después se lamenta por la realidad no corren. Uno tiene que actuar en la realidad que hay, y en eso estamos trabajando, y no me voy a quejar", insistió la militante PPD.

Las hostilidades se dan a pocos días de que el Partido Radical -única tienda del sector que no ha proclamado una candidatura- respalde a una de las postulantes de Socialismo Democrático en su Consejo General, que tendrá lugar este sábado.

De optar por Tohá, la exministra contaría con el apoyo de todo el conglomerado salvo el PS, y de elegir a Vodanovic, la coalición estaría oficialmente dividida a la mitad para las primarias.