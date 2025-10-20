Experto: A Kast le falta mostrarse como presidente de todos los chilenos

El cientista político Cristóbal Bellolio, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, profundizó en Cooperativa acerca de las dificultades que ha enfrentado la campaña de José Antonio Kast (Partido Republicano) y afirmó que su principal debilidad es la falta de liderazgo, pues "todavía le falta posicionarse como el presidente de todos los chilenos".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el también abogado reconoció una evolución estratégica del abanderado republicano, quien, a su juicio, en esta campaña ha sabido leer "el proceso de secularización cultural en la sociedad chilena, que hace bien difícil retrotraer ciertos avances desde la perspectiva progresista".

A diferencia de la elección de 2021, el Kast actual "entendió que no había que dar esa batalla cultural" respecto a los temas valóricos: "Aprendió la lección y dijo: 'Si el 80% de los chilenos está a favor con el aborto en tres causales, no vayamos a dar esa pelea... para qué tensionar a la sociedad chilena en cuestiones donde parece que la cosa está más o menos resuelta", explicó el profesor.

"Lo que no ha hecho tan bien es que todavía él no se ha posicionado como el presidente de todos los chilenos", matizó el profesor.

"Me parece que todavía es más el líder de una facción de los que se consideran, parafraseando a (la exconstituyente republicana) Beatriz Hevia, los verdaderos chilenos contra los octubristas. Todavía hay un lenguaje muy adversarial que, lo que anticipa, es que vamos a tener otro ciclo donde va a ser difícil recomponer el tejido social en Chile", advirtió Bellolio.

En ese sentido, el analista político puntualizó: "Con el desempeño que ha tenido Kast y la dificultad que tuvo para aceptar el tema de los bots, ya que siempre tiró la pelota al córner o aprovechó la acusación para atacar en vez de para tratar de construir un clima de mayor concordia, me parece que en eso todavía él está lejos (posicionarse como Presidente)".

"La mitad de los chilenos no lo aguanta como presidente de la República", aseveró.

Dificultades para Jara en segunda vuelta

Aunque las encuestas posicionan a la abanderada presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, como la candidata con más opciones de pasar a la segunda vuelta presidencial, Bellolio afirmó que la exministra enfrentaría "muchas dificultades" para imponerse en el eventual balotaje, independientemente de que su rival sea José Antonio Kast o Evelyn Matthei (Chile Vamos).

"En esta campaña, si hay alguien que debe detestar al Partido Comunista en Chile hoy es Jeannette Jara, porque le han atornillado al revés durante toda la campaña", explicó.

"El problema de Jeannette Jara es que representa un oficialismo que le ha costado mucho el apoyo. La adhesión al Presidente Boric y a su Gobierno oscila entre el 25% en un mal día y el 35% en un buen día. (Entonces), no veo de dónde más puede obtener Jeannette Jara votación para poder ganar en segunda vuelta", indicó.