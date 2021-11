Gabriel Boric dio positivo a Covid-19 a solo 18 días de las elecciones

El candidato presidencial de Apuebo Dignidad, Gabriel Boric, informó la tarde este miércoles que dio positivo a Covid-19 en el examen de PCR que realizó temprano esta jornada, luego de haber presentado síntomas la última jornada.

Ayer comunicó que tenía fiebre y tos, por lo que inició un aislamiento preventivo, y esta mañana se sometió a una PCR, que pasadas las 17:30 horas resultó positiva a la infección del coronavirus. Antes de conocerse el resultado, el riesgo de un posible brote entre los abanderados, dadas las recientes instancias de debates presenciales, forzó una pausa en la campaña a sólo 18 días de las elecciones.

"Les pido por favor a quienes compartimos estos días que sigan los protocolos indicados para contactos estrechos", instó Boric al comunicar el resultado en redes sociales.

Según los protocolos sanitarios, una persona contagiada de Covid, que no es variante Delta, que presenta síntomas, debe mantener un aislamiento de 10 días desde que terminó la fiebre. Desde su equipo informaron que este miércoles sigue con un cuadro febril, y está haciendo reposo.

Sobre su esquema de vacunación, el también diputado cuenta con las dos dosis de Sinovac, la segunda inoculada el 11 de junio, pero está atrasado en la inyección de refuerzo, que por calendario le correspondía el 22 de octubre.

Recibí recién el test PCR con resultado positivo y estamos en contacto con el equipo de Seremi para trazabilidad. Le pido por favor a quienes compartimos estos días que sigan los protocolos indicados para contactos estrechos.

Muchas gracias por el cariño y comprensión a tod@s. pic.twitter.com/PdRERW1p2S — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) November 3, 2021

AISLAMIENTOS Y POSIBLES CONTACTOS ESTRECHOS

Boric compartió el lunes por la noche en el debate presidencial organizado por la Universidad de Chile, que tuvo lugar en el Salón de Honor de la Casa Central, un recinto cerrado. Allí estuvo con Yasna Provoste, de quien más cerca estuvo, Sebastián Sichel, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés. Y ayer martes por la mañana también participó en otro debate en el que estuvo José Antonio Kast.

Debido a eso, es preliminarmente probable que todos sean trazados como contactos estrechos por la autoridad sanitaria.

Provoste dijo hoy que se realizó un test llamado "ID NOW", que le dio negativo; ME-O y Sichel contaron que se hicieron PCR, los que también dieron negativo. Kast también se realizó un testeo, cuyo resultado aún no se conoce. En cualquier caso, los resultados de estos darán cuenta de si estaban contagiados o no antes de los contactos con Boric.

Esto atendiendo a que esas instancias fueron apenas hace un par de días, y según el Ministerio de Salud, el "período de incubación" del virus oscilan entre 1 y 14 días, con una generalidad en torno a cinco días.

Un abrazo Gabriel y que todo salga bien. Nosotros, a seguir con la cuarentena preventiva. Lo más importante es la salud de todos y el cuidado colectivo. Y a contar nuestras propuestas por vía remota! https://t.co/VjgnYUzxQQ — SichelPresidente (@sebastiansichel) November 3, 2021

Antes de que conocerse el contagio de Boric, Sichel dijo esperar que su contendor "esté bien, y el resto de los candidatos", llamando a "cuidarnos, dar el ejemplo, prevengamos todos el Covid". Luego, ya sabido el resultado del PCR del diputado, el abanderado oficialista afirmó que mantendrá su aislamiento preventivo, aparte de enviarle un "abrazo" al frenteamplista.

"Estoy sano, y tengo las tres vacunas", apuntó por su parte Artés.