Gabriel Boric: "No tengo ninguna duda de que Unidad Constituyente no es lo mismo que la derecha"

El precandidato presidencial del Frente Amplio, Gabriel Boric, negó que sus cuestionamientos a las políticas adoptadas en gobiernos de la ex Concertación y ex Nueva Mayoría -hoy Unidad Constituyente- impliquen que ve a sus partidos como integrantes de la derecha.

De hecho, valoró en El Diario de Cooperativa que si bien en aquel sector "hubo una convivencia con el modelo neoliberal, creo también que muchos hacen una profunda autocrítica en el último tiempo, y por lo tanto, no creo que etiquetar a quienes no piensen exactamente igual que nosotros de 'neoliberales' u otros adjetivos sirva para construir mayorías".

"Yo no tengo ninguna duda de que Unidad Constituyente no es lo mismo que la derecha", continuó el abanderado, incluso anticipando que "en una eventual segunda vuelta -donde, por cierto, vamos a hacer todo el esfuerzo de estar- entre alguien de la oposición al actual Gobierno, que yo creo que ha sido muy malo, y Lavín, Sichel, Desbordes o quien sea, no tengo ninguna duda de que apoyaría al candidato de la oposición, sea Paula Narváez, Yasna Provoste u otros".

"Ahora, nuestro esfuerzo va a estar en nosotros ser esa alternativa, pero ante esa dicotomía (antes mencionada), no me voy a perder", enfatizó el diputado.

De todas maneras, sobre su contendor dentro de Apruebo Dignidad, Daniel Jadue (PC), remarcó que "nos une un marco programático común, las ganas de transformar Chile, de superar el neoliberalismo, de construir un Estado garante de derechos sociales universales, así como "el haber sido parte de las luchas sociales de los últimos años en Chile: haber peleado por terminar con el lucro en la educación y en la salud y por cambiar el sistema previsional".

"En la izquierda estamos muy acostumbrados a dividirnos y entrar en competencias absurdas de quién es más de izquierda, y creo que eso da lo mismo; en la medida que estemos unidos en los objetivos grandes de construcción de futuro, vamos a poder avanzar", planteó.

"NO DEMOS EXCUSAS A NUESTROS ADVERSARIOS PARA INSTALAR EL MIEDO"

Igualmente, volvió a desmarcarse del "estatuto de garantías" que Jadue solicitaría a la DC y al Ejército de asumir la Presidencia, por cuanto "el objetivo de nuestra primaria tiene que ser convocar más allá de nuestros mundos, y declaraciones como esa terminan levantando fantasmas y dándole excusas a quienes quieren instalar miedo y tratar de colgarse de argumentos que no terminan construyendo".

Respecto al principio de no deliberación del Ejército, Boric sostuvo que "tenemos que abordarlo con más calma; no demos excusas a nuestros adversarios para instalar el discurso del miedo".

El parlamentario recurrió al mismo concepto al referirse al criticado discurso de la ex abanderada frenteamplista Karina Oliva, tras su derrota en la RM de la mano de Claudio Orrego: "El miedo nunca es un buen argumento para ganar elecciones, y por lo tanto, tenemos que construir de manera positiva, convocar con esperanza, con ideas, con propuestas".

"Si lo ponemos en tono positivo, vamos a ser más convocantes en las elecciones", insistió.

APERTURA AL VOTO OBLIGATORIO, "MÁS ALLÁ DE A QUIÉN FAVOREZCA"

Por otro lado, y ante la importante abstención en el baloaje de gobernadores, Boric admitió haber apoyado en la Cámara la propuesta que repone el voto obligatorio, pero sabe que "no es suficiente" para convocar al electorado.

"Creo que es tenemos que avanzar en esa dirección, y que también es necesario mejorar mucho la educación cívica y ejercer otros mecanismos de democracia (...) Y en esto la discusión no puede ser cómo va a afectar el resultado de la próxima elección, sino que cuál es la convicción que tenemos respecto a la función de la democracia", planteó.

Para el diputado, las últimas elecciones han demostrado que "el voto voluntario genera una sobrerrepresentación de los sectores más privilegiados de la sociedad, y para combatir ese extensionismo, una de las alternativas es volver al voto obligatorio, y por lo tanto, creo que debiera aplicarse lo antes posible, más allá de a quién favorezca eso".