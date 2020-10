Heraldo Muñoz, aspirante presidencial: No buscaré el aplauso fácil

El presidente del Partido por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz, y ahora aspirante presidencial, señaló que en su candidatura no buscará el "aplauso fácil", sino que ganar apelando a representar a la clase media.

Este lunes en Cooperativa el timonel PPD confirmó que "estoy disponible para ser candidato a la Presidencia de la República por mi partido", lo que posteriormente en la semana fue oficializado a través de un acto.

En entrevista con El Mercurio, el ahora precandidato presidencial indicó que buscará un Chile "sin privilegios, donde un niño que nace en Estación Central o Recoleta pueda tener las mismas oportunidades de alguien nacido en Vitacura o La Dehesa" y, de esta manera, representar a la clase media.

"Yo conozco esa realidad, aspiro a representar muy particularmente a ese segmento social que lo ha pasado tan mal. Quiero que tengamos un Estado protector, construir un Estado de bienestar, y pienso que puedo contribuir a ese enorme desafío", agregó.

Y señaló que este "será necesariamente un desafío colectivo, no será un reto personal", por lo que no buscará "aplauso fácil", dijo. "Mi camino ha sido distinto, nunca he olvidado de dónde vengo y he sido hijo del rigor. Nada me ha sido fácil y no quisiera entonces que mi historia excepcional de meritocracia fuera una historia única", añadió.

Respecto a sus contrincantes como Francisco Vidal o Daniel Jadue, el ex canciller indicó que "estoy seguro de que será una competencia fraternal" y, refiriéndose al ex ministro, sostuvo que tiene gran exposición mediática y por eso puede ser aspirante.

En tanto, hablando de Jadue, el timonel PPD dijo que "hay que tener ideas, plataformas. Yo no coincido con Jadue en que el que gana la primaria impone el programa, yo estoy a favor de que acordemos un programa, que le ofrezcamos a la gente cuál es la perspectiva futuro y si estamos de acuerdo, vamos a la competencia".

Y, asimismo, valoró que Jadue "lo ha hecho bien, porque ha sido un muy buen alcalde, pero ahora es una competencia para la Presidencia de la República, son dos cosas distintas. Los alcaldes, además, han estado muy bien evaluados en general", porque están más cerca de la gente.

"Quiero creer que estamos ante una revolución de la esperanza, para poner nuestra mirada en que es posible un futuro mejor", concluyó.