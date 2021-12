Isabel Allende: "Por supuesto que Michelle Bachelet está con Boric, qué duda cabe"

La senadora Isabel Allende (PS) analizó la segunda vuelta presidencial y aseguró que la ex Presidenta Michelle Bachelet apoya al candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

En entrevista con el programa "Profundidad de Campos" de TV Senado, la legisladora asegura ver similitudes entre los programas de Gabriel Boric y Paula Narváez.

La senadora socialista dijo que aunque el abanderado de la derecha ajuste su programa con el fin de aumentar sus votantes, "no hace más que asemejarse a los Bolsonaro y a los Trump. Representa la antípoda de lo que uno pudiera ser. ¿Qué duda cabe que Michelle Bachelet va a estar con Gabriel Boric? Ninguna".

"No podría alguien de izquierda que ha sido detenida, que su padre muere como consecuencia de las torturas de la dictadura (votar por Kast). Es decir, jamás de los jamases, ninguno de nosotros, no solo quienes fuimos afectados directamente afectados por situaciones de violaciones a derechos humanos, sino por la mirada de país. Es inconcebible. Para nosotros es una restauración conservadora, un retroceso no solo en los derechos de las mujeres, en todos los planos", indicó Allende.

"Por supuesto que Michelle Bachelet está con Boric, qué duda cabe", enfatizó la senadora socialista. Y agregó que "el propio ex Presidente Lagos también se pronunció. Es evidente que Michelle Bachelet jamás podría votar por una persona que defiende a Krassnoff, que tiene casi 800 años de condena por sus crímenes".