Jara contra Matthei por el Plan de Búsqueda: "Demuestra ser la misma que abrazaba a Pinochet"

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), arremetió este jueves contra la abanderada de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei (UDI), quien afirmó esta mañana que el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos -impulsado por la administración Boric- es percibido por muchas personas como una forma de "venganza".

La exalcaldesa emitió la polémica frase en entrevista con El Diario de Cooperativa, cuando explicó que, en un eventual Gobierno suyo, la iniciativa del Presidente Boric "se mantiene, pero claramente funcionaría bastante distinto de lo que está funcionando, (ya) que hay mucha gente que diría que, en realidad, no es búsqueda, es venganza".

Matthei y plan de búsqueda de DD.DD.: Para mucha gente no es búsqueda, es venganza https://t.co/fqdWXadzxk #Cooperativa90 pic.twitter.com/I5QRDdW938 — Cooperativa (@Cooperativa) October 30, 2025

Más tarde, en el marco del día del Ejecutado Político, Jeannette Jara abordó los dichos de su contendora y lanzó una dura crítica: "Con ese tipo de declaraciones de la candidata Matthei, creo que Evelyn demuestra ser la misma que abrazaba a Pinochet", expresó la candidata.

"La verdad, si a uno le hubieran desaparecido o ejecutado un hijo, no dejaría de buscarlo ni tampoco dejaría de buscar justicia. Decir que buscar justicia o incluso buscar el cuerpo de los familiares de una persona es una venganza, me parece una deshumanidad tremenda", enfatizó la otrora ministra del Trabajo.

Finalmente, la aspirante a La Moneda marcó una clara diferencia de postura con Matthei: "En mi Gobierno, el Plan de Búsqueda se va a fortalecer", aseguró.