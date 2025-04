Jeannette Jara, candidata presidencial comunista: "Me siento preparada"

"Estoy preparada" para asumir como la carta presidencial del Partido Comunista (PC), afirmó Jeannette Jara en sus primeras declaraciones a la prensa tras dejar este martes por la mañana el cargo de ministra del Trabajo y Previsión Social.

La noche del sábado, tras semanas de debate interno, la tienda comandada por Lautaro Carmona oficializó a la administradora pública y abogada, una de las integrantes mejor evaluadas del gabinete del Gobierno de Gabriel Boric, como su candidata, con miras a las primarias que se celebrarán en junio próximo.

"Uno esto igual lo tiene que tomar con humildad, pero también, quiero decirlo, me siento preparada. Tengo convicción, tengo experiencia y me he preparado para esto", dijo Jara tras dejar La Moneda una vez finalizado el ajuste de gabinete.

Guiños al PS y la DC

Jara comenzó su campaña en la Plaza de la Constitución, cerca de la estatua de Salvador Allende, en un claro gesto al Partido Socialista (PS) tras la controversia por la compra de la casa del fallecido Mandatario (1970-1973), y apuntó que "la derecha ha querido ultrajar la memoria" del líder de la Unidad Popular (UP).

La aspirante comunista también hizo un guiño a la Democracia Cristiana (DC): cuando fue consultada si las primarias deberían ir desde el PC hasta la falange, aseguró que "sería una buena cosa".

"Yo tengo una gran estima por Alberto Undurraga (timonel y candidato presidencial de la DC), por las y los democratacristianos, y creo que sería bueno poder construir una unidad. Me tocó, además, trabajar con ellos en la Nueva Mayoría, y sé que son gente que tiene objetivos que son comunes a los que desde la izquierda seguimos, que es mejorar la vida de las personas, más justicia social", aseveró la exministra.

Al igual que en la despedida de Carolina Tohá, quien dimitió a inicios de marzo al cargo de ministra del Interior para competir como candidata del PPD, el Presidente Boric abogó esta mañana por "una primaria amplia y convocante" del progresismo, incluyendo a la DC.

"Una primaria amplia y convocante —afirmó el Jefe de Estado— que ofrezca un camino de futuro y esperanza a Chile en medio de las aguas turbulentas del mundo, que defienda la democracia, la seguridad, los derechos alcanzados para las mujeres que algunos quieren hacer retroceder, las conquistas de los trabajadores, el crecimiento con equidad y tantos otros avances conseguidos por generaciones".

Con la designación de Jara por parte del PC, todos los partidos de la coalición oficialista, a excepción del PS, han proclamado ya a sus aspirantes para las primarias del 29 de junio.