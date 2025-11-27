Kast a migrantes irregulares: "Les quedan 104 días para irse"

En el debate del Primer Foro Social de Cooperativa, José Antonio Kast aseguró que las cerca de 300 mil personas en situación migratoria irregular en Chile "tienen que salir del país", indicando que "les quedan 104 días para salir voluntariamente".

El candidato explicó que, de no hacerlo, su eventual gobierno les exigiría abandonar el territorio "con lo puesto", pudiendo luego postular desde el extranjero para un reingreso regular.

Kast defendió que la regularidad es "la base de la confianza" y reiteró su propuesta de exigir certificaciones para cuidadoras, aludiendo al caso planteado por una asistente al encuentro.

Jeannette Jara cuestionó la viabilidad del planteamiento de Kast señalando que expulsar a 330 mil personas requeriría "nueve vuelos diarios durante un año" o "un vuelo diario durante nueve años", por lo que calificó la propuesta como "populista".

La candidata sostuvo que la salida debe ser "seria y factible", y propuso un empadronamiento obligatorio con expulsión para quienes no participen. Entre los requisitos para los empadronados, mencionó vínculos familiares, empleo activo y ausencia de antecedentes penales, advirtiendo que no se puede instaurar una "puerta giratoria en la frontera".