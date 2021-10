Kast dice que "para pelear se requieren dos" tras fuertes roces con Sichel

"Me molesta, y lo digo abiertamente, algunos parlamentarios dicen que no hay que debatir, ¿cómo no vamos a debatir sobre los programas de lo que queremos para Chile?", cuestionó el presidenciable oficialista.

Esto por la propuesta del líder republicano de eliminar el Ministerio de la Mujer: "Si está buscando diferenciarse por eso, está en un error", dijo.