Lavín: "No permitiremos que nacionalicen o expropien los fondos de pensiones"

Marcando distancia con lo presentado ayer por el candidato comunista, Daniel Jadue, el aspirante de la UDI a la Presidencia, Joaquín Lavín, dio a conocer sus ejes programáticos este jueves, entre los que destaca el mantener básicamente tal como está el sistema de pensiones.

El alcalde de Las Condes remarcó que "los ahorros previsionales que están en las AFP -y en esto hay que ser muy categórico- son de las personas", y siguiendo esa lógica, "no vamos a permitir que alguien los nacionalice, los expropie o se apropie de esos fondos; que alguien diga 'entréguelos a un fondo común, porque se va a repartir entre todos'. No".

Por otro lado, apuntó que "en muchos programas de gobierno, especialmente en el que vi ayer de Daniel Jadue, se habla mucho de subir y subir impuestos", y si bien admitió que "puede que Chile requiera, en el futuro, un aumento de impuestos, hoy día la economía está muy débil".

"La prioridad número uno en este minuto es recuperar los empleos", remató el gremialista.

INGRESO MÍNIMO DE 500 MIL PESOS

Siguiendo con propuestas económicas, Lavín también busca reconocer a las mujeres a cargo del cuidado del hogar con un ingreso de 100.000 pesos, y establecer un ingreso mínimo garantizado de 500.000 pesos.

En cuanto a educación, promete el fin de la "tómbola", echando pie atrás a la reforma a la educación pública de Bachelet II, además de garantizar un 100 por ciento de gratuidad en institutos profesionales y centros de formación técnica.

Asimismo, planteó que el Estado, por ejemplo, ponga el pie para los créditos hipotecarios otorgados a familias con hijos o menores de 35 años.

Otros candidatos de la derecha también se han desplegado en esta jornada: por ejemplo, el independiente del sector, Sebastián Sichel, viajó a la Región de Tarapacá, donde insistió que la disputa de la primaria será entre él y Lavín, y que mientras valora que el gremialista tome posiciones con su programa, señaló que le "carga la política de 'ofertones' electorales".

BRIONES PROPONE COTIZACIÓN POR CONSUMO

Por su parte, el abanderado de Evópoli, Ignacio Briones, también reveló uno de sus planteamientos en materia previsional: se trata de cotizar por consumo, algo que el Gobierno intentó impulsar en septiembre pasado, cuando él era ministro de Hacienda.

"Hoy día la cotización del 10 por ciento se le cobra a los trabajadores y trabajadoras formales, pero resulta que no todos tenemos un trabajo formal, y en cambio, todos consumimos", planteó el ex secretario de Estado.

"Por lo tanto -continuó- ahorrar a través del consumo se transforma en una idea innovadora y efectiva para aumentar la recaudación en materia de pensiones. En particular, estamos planteando un 1 por ciento de tasa adicional en el consumo, y ese dinero lo vamos a traspasar directamente a las personas".

DESBORDES, ENFRASCADO EN LA INTERNA RN

En tanto, la carta de RN, Mario Desbordes, está por estas horas enfocado en la competencia interna, que lo va a enfrentar con el senador Francisco Chahuán por la presidencia de su partido, algo que para muchos es una suerte de referéndum de su candidatura presidencial.

Según el ex ministro de Defensa, en dicha elección "nos jugamos fundamentalmente cuál es el proyecto político en el que va a estar Renovación, a cuál adhiere: una derecha socialcristiana, solidaria, con profunda vocación social, vinculada a las derechas modernas de Europa, o una derecha que no se diferencia en nada de la UDI; una Renovación Nacional que no se diferencia en nada de Republicanos".

"Pero yo creo que tenemos que crecer hacia el centro, que no corresponde disputarle el electorado a la UDI", planteó Desbordes.

Cabe recordar que los presidenciables de la derecha se enfrentarán en exactamente un mes en las primarias del 18 de julio: con miras a esos comicios, mañana viernes parte formalmente la campaña, mientras que el lunes tendrán su primer debate.