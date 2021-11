Más de 350 militantes y simpatizantes del PS declaran su apoyo a Gabriel Boric

Un importante grupo de militantes y simpatizantes del Partido Socialista entregaron su apoyo a la candidatura presidencial del abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, en desmedro de Yasna Provoste, la abanderada de Nuevo Pacto Social, al que pertenece dicha tienda.

Si bien son 308 los firmantes de esta misiva, desde el comando del diputado por Magallanes indicaron que los respaldos dentro del mundo socialista ahora son más de 350.

En el documento, en que destacan los nombres de la ex diputada del PS Fanny Pollarolo, Ana María Gutiérrez (secretaria general ANEF), y del también ex diputado Sergio Aguiló, señalan que firmaron "las y los socialistas, militantes y no militantes del partido de Allende, de distintas generaciones y que formamos parte de una rica tradición democrática, igualitaria, libertaria, popular y defensora de los derechos humanos".

Junto a 300 compañer@s socialistas, entrego mi apoyo a Gabriel Boric en su camino a la presidencia, porque la etica y responsabilidad de su actuar enmarcan los cambios necesarios de realizar en los valores democraticos del socialismo pic.twitter.com/PexiCFlRWj — Fanny Pollarolo (@fspollarolo) November 6, 2021

Por tanto, emplazaron a la ciudadanía a "estar conscientes de la oportunidad histórica" que tiene el país en las próximas elecciones de noviembre para "transformar Chile en favor de las grandes mayorías nacionales, votando por Gabriel Boric Presidente".

Tras conocer la misiva, el candidato presidencial utilizó sus redes sociales para agradecer "enormemente a las compañeras y compañeros socialistas por su apoyo a esta candidatura", y reafirmar su invitación "a sumarse todas y todos quienes deseen el cambio en Chile".

Agradezco enormemente a las compañeras y compañeros socialistas por su apoyo a esta candidatura. Acá están invitad@s a sumarse tod@s quienes deseen el cambio en Chile, porque este país justo y digno lo construimos escuchando todas las voces. Seguimos! https://t.co/Tdi4eLdRuM — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) November 6, 2021

Esta declaración llega casi un mes después de que la diputada socialista Maya Fernández indicara a comienzos de octubre que votará por Boric en las presidenciales, y no por Provoste.

Después de esa controvertida declaración, su correligionario Jaime Naranjo advirtió que la decisión de su colega "puede tomar un efecto cascada" al interior de la militancia socialista.